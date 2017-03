Dobrá zpráva pro řidiče: Ceny benzínu začaly mírně klesat

Ústecký kraj – V Ústeckém kraji po několika týdnech nepatrných změn začala klesat cena benzinu. Natural 95 se prodává v průměru za 31 korun, což je o 12 haléřů méně než minulou středu.

Tankování, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

U nafty čerpadláři žádné výrazné posuny ale neudělali. Prodává se za 30,27 korun za litr, před týdnem byl průměr 30,34 korun za jeden litr. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny sleduje.



Stále platí, že ceny v Ústeckém kraji jsou o něco nižší než republikový průměr. Tankovat se vyplatí na severu Čech zvláště před cestou do Prahy, kde jsou pohonné hmoty nejdražší. Naopak nejlevnější jsou paliva v Pardubickém kraji.

V rámci Ústeckého kraje jsou ve třech okresech ceny benzinu pod hranicí jednatřiceti korun za litr.



Vůbec nejvýhodněji nyní natankují majitelé aut poháněných benzinem na Teplicku, kde stojí litr Naturalu 95 30,64 koruny. Také u nafty je nejnižší průměrná cena na Teplicku, a to 30,03 korun za litr.



Nejvyšší ceny čerpací stanice ukazují na Ústecku. Litr Naturalu 95 vyjde v okolí krajského města a také na Chomutovsku na 31,23 koruny. Diesel stojí na Ústecku 30,79 koruny.



V Německu jsou ceny paliv vyšší než na severu Čech. Benzin se prodává v přepočtu za 37,54 koruny, nafta za 30,25 koruny.

