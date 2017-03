Do tří zoo mohou lidé na jednu vstupenku

Děčín, Ústecký kraj – Od 1. dubna letošního roku bude opět pokračovat společný projekt Ústeckého kraje a tří zoologických zahrad, které se na jeho území nacházejí – Podkrušnohorského parku Chomutov, Zoo Děčín a Zoo Ústí nad Labem.

Děčínská zoo.Foto: Alena Houšková

„Stejně jako v loňském roce budou mít návštěvníci možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu společnou vstupenku a během letní sezóny navštívit všechny tři turisticky oblíbené objekty. Tím, že každá zoo má jiný charakter, chová jiná zvířata a má jinou nabídku aktivit, bude návštěva specifická a jedinečná. Navíc, co se týče vzdálenosti, jsou pro obyvatele Ústeckého kraje všechny tři zoo dobře dostupné, takže tento tip na výlet lze pohodlně využít,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.



Výhodou společné vstupenky je její cena, která je o desítky korun levnější než běžné vstupné. Pro dospělého činí 260 korun a pro děti je to 140 korun. Nabídka je ale omezená, v oběhu je jen 1000 kusů, které si návštěvníci nemohou zakoupit jinde než v pokladnách příslušných zoologických zahrad.

Při nákupu a návštěvě každé zoo získá majitel dárek v podobě magnetky. Její motiv (zvíře) je v každé zoo jiný, ale grafické provedení je stejné, takže vlastně půjde o originální sérii. Společná vstupenka má zároveň podobu pohlednice, kterou lze pak poslat poštou. Kromě toho při návštěvě každé zoo získá příchozí na vstupenku razítko, a pokud se mu podaří navštívit všechny tři zahrady do 31. října 2017, bude zařazen do slosování o ceny. Hlavní výhrou bude víkendový pobyt v Ústeckém kraji.



V loňském roce se od června do října podařilo navštívit všechny tři zoo 176 účastníkům, kteří se tak zařadili do slosování o hlavní cenu – vyhlídkový let z letiště v Roudnici nad Labem. Losování proběhlo při ukončení a zhodnocení pilotního projektu 14. listopadu 2016 na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 9. března 2017 ve 14.00 hodin v ústecké zoologické zahradě, kde byl zároveň představen další ročník. Tři vylosovaní výherci z Děčína, Lenešic a Ústí nad Labem obdrželi dárky z každé zoo a od Ústeckého kraje na vskutku originálním místě – přímo ve výběhu slonů za dozoru jeho dvou obyvatelek, Kaly a Delhi.

