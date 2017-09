Do Rumburku přijedou lídři stran. Přijďte jim říci, co vás trápí

Rumburk – Ojedinělý projekt Deníku „S lídry Deník-busem za voliči“ přijede ve středu 27. září v 16.30 na rumburské náměstí.

Lídry politických stran přiveze Deník autobusem.Foto: Infografika Deník

Ve středu budou mít lidé z Děčínska příležitost se osobně seznámit s názory osmi lídrů stran, které mají v Ústeckém kraji největší šanci se dostat do poslanecké sněmovny. Přijďte říci politikům, co vám vadí a jaké problémy by za vás měli řešit. Deník vám je přiveze do vašeho města! Facebooková událost ZDE!

Šluknovský výběžek momentálně nejvíce trápí osud rumburské nemocnice. Nedostatek praktických a odborných lékařů považuje podle průzkumu za problém více než 80 % obyvatel Ústeckého kraje. Právě proto si Deník vybral za místo výjezdu akce „S lídry Deník-busem za voliči“ právě Rumburk.

„Za nedostatek lékařů může hlavně zbabělost centrálních úřadů. Potřebujeme nalákat lékaře do pohraničí na zajímavé benefity,“ myslí si poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna, který vede kandidátku ČSSD v kraji. I on přijede s Deníkem do Rumburku a vy mu budete moci říci vlastní názor na současný stav.

Podobnou situaci jako v Rumburku řeší také v Lounech, proto se na výjezd do severního cípu republiky těší i lídr KDU-ČSL Michal Pehr, který je právě z Loun. „Lounská nemocnice prakticky přestala existovat, takže obavy lidí z Rumburku chápu,“ uvedl Pehr.

„S lídry Deník-busem za voliči“

Kdy: středa 27. září v 16.30

Kde: Lužické náměstí Rumburk

Koho Deník přiveze: Richard Brabec (ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Hana Aulická Jírovcová (KSČM), Tereza Hyťhová (SPD), Karel Krejza (ODS), Jiří Hynek (Realisté), Michal Kučera (TOP 09), Michal Pehr (KDU-ČSL) + starosta města Jaroslav Sykáček.