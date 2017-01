Délka žití se prodlužuje, nejlépe je na tom Děčínsko

Ústecký kraj – Délka života obyvatel Ústeckého kraje se rok od roku prodlužuje. Zároveň se výrazně zmenšuje rozdíl mezi muži a ženami.

Přesto zůstává naděje na dožití lidí v regionu v rámci celého Česka nejnižší, oproti Pražákům mají kratší život o několik let.

Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku. Nejčastěji se počítá, kolik let by se dožily právě narozené děti, pokud by zůstaly zachovány současné podmínky.

„Chlapec narozený v Ústeckém kraji v roce 2015 by se měl dožít 73,9 let, což je o 7,6 roku více než tomu bylo v letech 1991 – 1992. Očekávaný věk stejně narozené dívky by pak mohl být vyšší o pět let, tedy 79,6 roku," uvedli statistici z Českého statistického úřadu.

Průměr za celou republiku je 75,8 roku u mužů a 81,45 roku v případě žen. Rozdíl dožití mezi muži a ženami se ale mění. V období let 1991 – 1992 činil věkový rozdíl mezi pohlavími téměř osm let, v letech 2014 – 2015 se tento rozdíl snížil na 5,7 let.

V rámci Ústeckého kraje jsou drobné rozdíly mezi jednotlivými okresy. Nejhůře jsou na tom muži na Chomutovsku, u nichž je naděje na dožití 72,54 roku. Naopak nejlépe jsou na tom obyvatelé Děčínska. Muži z tohoto okresu mají naději na dožití 74,42 roku a ženy 79,86 roku. Tato doba by se měla podle odborníků dál protahovat.