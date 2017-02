Děčínu hrozí kvůli vyhlášce o hazardu pokuta

Děčín – Pokutu až tři čtvrtě milionu korun může dostat Děčín za vyhlášku regulující hazard. Podle antimonopolního úřadu totiž dnes již neplatná vyhláška omezovala hospodářskou soutěž a omezovala podnikatelům zisky.

Hrací automaty. Ilustrační snímek.Foto: archiv

„Dostali jsme zápis z jednání, ke kterému nás vyzvali. V protokolu je uveden výpočet, jak se pokuta počítá. Zatím nám ale žádný platební výměr nedorazil. To znamená, že nás vyzvali k nějakému narovnání a přiznání viny," říká děčínská primátorka Marie Blažkovás tím, že radnice odhaduje horní hranici možné pokuty na 750 tisících korun.



Vedení radnice chce nyní celou situaci probrat s právníky, kteří by měli navrhnout možná řešení.



„Budeme dále jednat a budeme se bránit. Jedná se o samosprávnou činnost obcí a je otázka, zda obcím budou diktovat ti, kteří v hazardu mají svůj byznys. To pak tady ale to zastupitelstvo nemusí být," říká Marie Blažková.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se vyhláškou začal zabývat loni v létě a již tehdy dal najevo, že podle jeho názoru není v pořádku. A to přesto, že před schválením zastupiteli vyhlášku odsouhlasilo ministerstvo vnitra i financí.



Podle antimonopolního úřadu bylo problémem vyjmenování míst, kde bylo možné hazard provozovat. Nelíbil se mu ani přesně stanovený počet automatů, který mohl v jedné herně být. Podle napadené vyhlášky totiž mohly být v jedné herně jen čtyři automaty.



„Úřad chrání hospodářskou soutěž a podnikatele, kteří mají z tohoto podnikání své zisky. A my zase chráníme naše obyvatele před důsledky hazardu," vysvětluje Marie Blažková.



Právě kvůli hrozbě zrušení vyhlášky loni na podzim Děčín přijal novou vyhlášku regulující hazard. Ta zakázala ve městě všechny herny a povolila jen kasina. To je přijatelný kompromis také pro odborníky.



„Herny jsou největší problém. Kumuluje se v nich to nejhorší, tedy drogy nebo kriminalita. Sami vyléčení gambleři přiznávají, že největším problémem jsou právě herny. Do kasin totiž nemají takový přístup. Já osobně jsem ale pro úplný zákaz hazardu," řekl Deníku loni na podzim po schválení návrhu nové vyhlášky člen komise prevence kriminality Lukáš Herich.

