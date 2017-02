Děčínskou nemocnici čeká proměna

Děčín – Opravená interna, nové operační sály, centrální příjem nebo magnetické rezonance. To jsou jen některé z investic, které má pro příští roky naplánované v děčínské nemocnici Krajská zdravotní. Dohromady jde o přibližně 400 milionů korun.

OPERAČNÍ SÁLY. V sousedství chirurgie děčínské nemocnice vyroste nový pavilon s operačními sály a emergency.Foto: Krajská Zdravotní a.s.

První velké proměny si budou moci pacienti děčínské nemocnice všimnout již letos. Měla by totiž začít dlouhé roky potřebná oprava pavilonu, ve kterém sídlí interna, dětské oddělení a neurologie. Právě tento pavilon byl v posledních letech nejčastějším terčem kritiky. Ve velmi špatném stavu byla například okna, která netěsní a tak je bylo potřeba v zimě obkládat dekami, aby dovnitř netáhl studený vzduch zvenku.

I to by se mělo po sedmiměsíční rekonstrukci za přibližně 37,5 milionu korun stát minulostí. Pavilon projde kompletní opravou, při které bude zateplen, budova dostane nová okna i dveře, počítá se i s výměnou vodovodu nebo kanalizace.



„Rekonstrukci budeme dělat za plného provozu jednotlivých oddělení. Celkově přestěhována bude na dobu rekonstrukce pouze ambulantní část gastroenterologického pracoviště. Podle potřeby pak budou pacienti přesunuti do částí, kde je probíhající stavební práce nebudou nijak omezovat," říká o plánované rekonstrukci Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice.



V budově interny by v budoucnu měla být také magnetická rezonance, která bude v nové přístavbě, ta by měla vyjít na přibližně třináct milionů korun. V současné době si nechává Krajská zdravotní zpracovat potřebné projekční podklady.



Výrazně větší proměnou ale projde děčínská nemocnice v následujících letech. Vedle současného pavilonu chirurgie by totiž měl vzniknout úplně nový pavilon emergency, centrálního příjmu a operačních sálů. Ten se stane první novou velkou budovou, která v děčínské nemocnici po více než třiceti letech vznikne. Stavba by Krajskou zdravotní měla vyjít včetně lékařských technologií na přibližně 320 milionů korun.



„Nový pavilon urgentní medicíny bude propojen se stávajících chirurgickým pavilonem. V roce 2017 provedeme projekční přípravy," vysvětluje Michal Hanauer.



Plánované investice potěšily také děčínskou primátorku. „Situaci v děčínské nemocnici dlouhodobě sleduji a snažím se v rámci mých omezených možností intervenovat o její stabilizaci. Nedostatek lékařů a omezování jednotlivých pracovišť vede k poklesu kvality péče tohoto pro město a celý region důležitého zdravotnického zařízení. Zprávy o plánovaných investicích jsou pro Děčín velmi příznivé. A pokud se tak opravdu stane, bude to signál, že se s naší nemocnicí stále počítá," řekla Marie Blažková, primátorka města.