Děčínsko 2016: Méně mrtvých, více bouraček

Děčínsko – Dva lidé loni zemřeli na Děčínsku při dopravních nehodách. Je to dobrá zpráva, o rok dříve jich totiž bylo šest. Loni také záchranáři ošetřili i méně vážně zraněných, naopak lehkých zranění bylo více.

Ilustrační foto.Foto: Policie ČR

PROČ JE MÉNĚ MRTVÝCH?

Méně mrtvých než na Děčínsku bylo loni na silnicích Ústeckého kraje pouze na Litoměřicku, kde zemřel při nehodách jeden člověk. Dvě tragické nehody se loni staly také na Mostecku. Nejtragičtější byl loňský rok na Lounsku a Žatecku, kde zahynulo během uplynulých dvanácti měsíců devět lidí. Přesto i v tomto regionu mrtvých ubylo.

„Je to především větší kázní účastníků silničního provozu, je to zcela jistě tím, že se u mnoha komunikací zlepšil jejich povrch, domalovalo se vodorovné dopravní značení. Věřím i tomu, že je to tím, že se po silnicích pohybují modernější auta s lepšími bezpečnostními prvky a snad na to měla vliv i činnost dopravní policie," říká šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Trend v poklesu mrtvých na silnicích v Ústeckém kraji je patrný s jednou výjimkou již od roku 2008. Tehdy zemřelo na silnicích v kraji 84 lidí, loni jen 32.

Také krajský koordinátor BESIP Jan Pechout si myslí, že za poměrně velkým poklesem počtu mrtvých na silnicích stojí především větší ukázněnost řidičů.

„Říká se jak rychle žiješ, tak rychle jezdíš. A mladí dneska žijí hodně rychle a mají ostré lokty. A podle toho také jezdí. Nejde jen o to, jak velký podíl mají na nehodách, ale i to, že svou jízdou vytváří nebezpečné situace," popisuje Pechout nejnebezpečnější skupinu řidičů, kteří stojí za pětinou nejvážnějších nehod.

JE I MÉNĚ ZRANĚNÝCH

Kromě mrtvých bylo na Děčínsku loni také méně vážně zraněných, těch zdravotníci převezli do nemocnic 26, o rok dříve jich bylo o šestnáct více. Naopak přibylo lehkých zranění, těch zdravotníci ošetřili 259. V roce 2015 bylo lehce zraněných o téměř pět desítek méně.

Přestože mrtvých na silnicích na Děčínsku ubylo, řešili policisté o sedm desítek bouraček v loňském roce více než v roce 2015. Dohromady vyjeli k 1 386 dopravním nehodám. Skutečný počet bouraček je ale mnohem vyšší. Řidiči totiž nemusí hlásit každou nehodu policii. To musí udělat pouze tehdy, pokud dojde k úmrtí nebo zranění, způsobí škodu někomu jinému nebo škoda přesáhne 100 tisíc korun.

Nejčastější příčinou bouraček na Děčínsku byl způsob jízdy, který řidiči nepřizpůsobili silnici nebo počasí. Ten stál za 758 nehodami. Druhou nejčastější příčinou bylo nedodržení maximální povolené rychlosti. Řidiči ignorující nejvyšší rychlost způsobili 241 nehod. Téměř u každé dvacáté páté svou roli sehrál alkohol.

TRAGICKÝ ROK 2015

Na Děčínsku byl velmi tragický závěr roku 2015, kdy došlo hned k několika nehodám, při kterých zemřel člověk.

Několik dnů po sobě na silnici na Českou Kamenici na přelomu listopadu a prosince zemřeli dva mladí řidiči. Jeden se zabil u Huntířova, druhý pak na Kamenické ulici na výjezdu z Děčína.

Začátek letošního roku není na děčínských silnicích příliš klidný, bourá se především kvůli zimnímu počasí. Vážnější nehoda se stala ve středu ráno v Děčíně, kdy se při střetu dvou osobních aut zranili dva lidé. K nehodě došlo v ulici Předmostí.

