Děčínské slavnosti nabídnou hvězdnou sestavu. Lidé si ale letos zaplatí vstupné

Děčín /ANKETA/ – Po mnoha letech přinesou děčínské slavnosti velkou změnu. Lidé mířící na hudební festival totiž budou muset platit vstupné. To se po městě setkalo s velkou bouří nevole i přesto, že oproti minulým letům hudební festival nabídne mnohem pestřejší a bohatší program.

Děčínské slavnosti letos přivítají například zpěváka Vojtěcha Dyka.Foto: Deník/archiv

(V anketě pod článkem hlasujte o tom, zda vám vadí zavedení vstupného na letošních slavnostech v Děčíně. Hlasovat můžete jednou z jednoho počítače do pátku 24. února do 12 hodin)

Vojta Dyk, Jaroslav Uhlíř, Atmo Music nebo Janek Ledecký. Letošní hudební festival Labe se hemží hvězdami. Oproti minulým letům je také dvoudenní. Druhou stránkou letošních městských slavností je ale vstupné, které budou muset návštěvníci dvoudenního festivalu zaplatit. Vstupenky je již možné koupit v předprodeji za 180 korun. Na programu slavností je festival 12. a 13. května.



Krátce po zveřejnění programu se proti vstupnému strhla poměrně velká vlna nevole. „Tak to radši do Teplic na Lázeňskou – zdarma," napsala například na facebooku Děčínského deníku Anna Frydrychová Erlebachová.

A v nejrůznějších sociálních skupinách se přidávají další. Někteří říkají, že se raději budou koukat z Tyršova mostu. Řada lidí ale vstupné považuje za normální a nemá s jeho placením problém.

Pro město bude letošní hudební festival o poznání dražší. Mělo by do něj jít o čtvrt milionu korun více. Kromě kvalitnějšího programu bude muset zaplatit i ostrahu a oplocení celého areálu pod zámkem.



„Jsme si vědomi toho, že to není úplně populární krok. Mnozí lidé nebudou ochotni za lístek na koncerty zaplatit. Finanční náročnost kvalitních a populárních interpretů je však natolik vysoká, že není v silách města celý program financovat ze svého," vysvětlila náměstkyně primátorky Hana Cermonová.



Přesto ani vstupné nepokryje celé náklady na hudební festival. „Je to jen příspěvek na pořádání festivalu. Například v sousedním Ústí stojí vstupné jen na Vojtu Dyka od 590 korun. Ceny vstupenek na festivaly jsou pak mnohonásobně vyšší," dodává náměstek primátorky Valdemar Grešík.



Oproti minulým letům letos město nepočítá s pořádáním lampionového průvodu procházejícího z Podmokel do pravobřežní části Děčína. Nedovolují to totiž dopravní omezení, která jsou v Děčíně kvůli stavbě Vilsnické spojky. Ohňostroj ale bude.