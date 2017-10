Děčín začal se stavbou dvou nových mostů

Děčín – Hned dva nové mosty začaly růst v Děčíně. Radnice za jejich postavení dá dohromady více než 20 milionů korun. Ten přes Ploučnici na Starém Městě je nezbytný pro udržení několika stovek pracovních míst v průmyslové zóně v Krokově ulici.

Nový most v Březové ulici na Starém Městě vyroste přes Ploučnici hned vedle toho stávajícího. „Město stavbu mostu platí kompletně ze svého rozpočtu, tedy bez použití jakékoliv dotace,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá. Díky soutěži se Děčínu podařilo cenu snížit přibližně o dva miliony korun, za most zaplatí necelých patnáct milionů korun bez daně. Tento most je životně důležitý pro firmy sídlící v průmyslové zóně v Krokově ulici. „Pokud by most nebyl, nemohly by k nám najíždět kamiony. Museli bychom pak zřejmě továrnu přestěhovat z Děčína,“ varoval loni jednatel společnosti Power – Cast Ortmann Zdeněk Dudek.

Do této firmy, do žárovné zinkovny a do dalších společností totiž vozí zásoby a odvážejí zboží velké a těžké kamiony. Pro ty vede jediná přístupová cesta právě po mostě přes Ploučnici na Starém Městě. Podjezdem u východního nádraží totiž neprojedou. Oproti původním předpokladům začala stavba mostu přes Ploučnici přibližně o měsíc dříve. Stavební firma má na jeho postavení rovný rok. „Důvod výstavby nového mostu je nejen havarijní stav původní konstrukce, ale hlavně zajištění zásobování podniků v této lokalitě. Rozvoj podniku zaměstnávající naše občany je pro město velmi důležitý, a proto je nutné jim, pokud to je jen trochu možné, vytvořit dobré podmínky,“ řekla děčínská primátorka Marie Blažková.

Druhý nový most pak začal Děčín stavět mezi Dolním a Horním Oldřichovem přes Jílovský potok. Původní most poničily před sedmi lety povodně a bylo nutné jej okamžitě uzavřít. Vedle něj tehdy vzniklo provizorní přemostění. Za to ale musí město platit nájemné. Doposud za nájem mostku radnice zaplatila více než půl druhého milionu korun. „Jsme rádi, že se nám podařilo stavbu zahájit a předpokládáme, že bude nový most hotov do konce letošního roku,“ řekla primátorka o druhé nové mostní stavbě v Děčíně. Most, který využívá velká část lidí bydlících na Horním Oldřichově, by měl město vyjít na přibližně pět a půl milionu.

Kromě těchto dvou mostů připravuje radnice rekonstrukci i několika dalších. Vyhlásila již výběrová řízení na projektovou dokumentaci potřebnou k jejich opravě. Jedním z takových je další most přes Jílovský potok postižený velký vodou. V ulici Na Hrázi město plánuje opravit nejen samotný mostek, ale i silnici. Projekt by měl vyjít na nanejvýš 300 tisíc korun. Opravit chce město také mostek v Revírní ulici v Horním Žlebu.