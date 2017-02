Děčín odmítl dotaci na opravu školy, nelíbí se mu rekuperace

Děčín – Původně plánoval Děčín zateplit a opravit školu a školku v Bynově s pomocí dotace, která měla pokrýt velkou část nákladů. Nakonec ji ale zastupitelé odmítli a Děčín si školu i školku opraví ze svého.

Bynovská základní škola.Foto: Deník/ Luděk Stínil

Nejde přitom o malé peníze. Jen oprava školy má vyjít na přibližně 55 milionů korun, dalších více než jedenáct milionů by měla stát školka. Dotace z toho měla tvořit necelý 21 milion. Jenže nyní přišlo ministerstvo s tím, že součástí rekonstrukce musí být rekuperační jednotky, které čistí vzduch ve třídách a snižují náklady na vytápění.



„Podle nás je rekuperace nadstavba. Může být problém s technologií, jejíž součástí jsou čerpadla nebo ventilátory. Kromě jiného to také znamená určité provozní náklady navíc. Chtěli jsme co nejjednodušší technologii, která bude vyhovovat škole," vysvětluje náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl, proč se Děčín rozhodl dotaci odmítnout a školu i školku opravit ze svého.



Náklady na rekuperaci by totiž zvýšily náklady o šestnáct milionů, dotace by ale zůstala pořád stejná.



„Něco jiného by bylo tepelné čerpadlo nebo solární panely na střechu, které by bylo možné využít například i při výuce," dodává Anděl.



K naprosto stejnému kroku se před časem odhodlali také v Rumburku. „Vyšlo nám to levněji a měli jsme jistotu, že nebudeme muset vracet v případě sebemenšího pochybení část dotace," říká místostarosta Alois Kittl.