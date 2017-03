Děčín obří rezervu rozdělil

Děčín – Příjmy i výdaje města Děčín se ve čtvrtek 30.3. zvýšily o 94,5 milionu. Zastupitelé totiž rozhodli, že zapojí do letošního rozpočtu loňský přebytek.

Děčínský magistrát.Foto: DENÍK/ Luděk Stínil

Peníze půjdou na splátku úvěru nebo do oprav městského majetku. Zároveň děčínští zastupitelé souhlasili s přijetím stomilionového úvěru. Také ten chce radnice použít na investice.



Ke konci loňského roku měl Děčín na svých účtech více než 215 milionů korun, loňské hospodaření skončilo přebytkem téměř 121 milion korun.



Největší část peněz, které má město nyní na svých účtech, padne na rezervu. Do té zastupitelé vyčlenili více než padesát milionů korun. Z rezervy pak město platí nenadálé výdaje. Velká část rozdělovaných peněz pak půjde do investic.

Přečtěte si: FOTO: Kvůli průmyslové zóně v Děčíně vytrhají koleje



„Neutrácíme tyto peníze bezmyšlenkovitě. Část peněz je použita na splacení úvěru, který je na dnešní poměry poměrně drahý," vysvětluje náměstek primátorky Jiří Anděl. Na splátku úvěru půjde více než 45 milionů korun.



Při přerozdělování peněz zastupitelé pamatovali také na opravy. Městský majetek je totiž dlouhodobě podfinancovaný a na jeho obnovu by město potřebovalo přibližně jednu miliardu korun.



Zastupitelé tak vyčlenili peníze například na opravy školy a školky v Bynově nebo opravu hasičské zbrojnice v Horním Žlebu.

Děčínské kino se pak může těšit na nové plátno, které vyjde na přibližně sedmnáct milionů korun.

Nepřehlédněte: Lodičky, soutěže či sleva do bazénu. Sezona startuje



S přerozdělením peněz nesouhlasila část opozice, především to byli někteří zastupitelé sociální demokracie.



Další peníze Děčín získá z úvěru, s jehož přijetím zastupitelé souhlasili. Celkem může město čerpat až sto milionů korun.



„Výrazně se nám uvolní ruce. Můžeme udělat například něco se střechou zimního stadionu nebo s opravami městských budov. Je potřeba dělat další věci v zoologické zahradě nebo v restauraci na Pastýřské stěně," doplňuje Anděl.



V restauraci na Pastýřské stěně město již letos nechalo opravit a vyměnit okna a dveře.

Mohlo by vás zajímat: V zoo se rozloučili s mládětem mravenečníka, cestuje do Anglie