Děčín nechce platit 36 milionů, bránit se korekci dotace hodlá i soudní cestou

Děčín – Vyčkat na platební rozkaz, ten odmítnout a bránit se všemi možnými prostředky. Tak chce postupovat Děčín v případu vratky dotace na rekonstrukci části děčínského zámku.

zámek DěčínFoto: ČTK

Před vedením města Děčína byly dvě možnosti. Zaplatit 36 milionů korun za údajné chyby z roku 2009 a tím přiznat vinu, nebo nezaplatit a bránit se. V takovém případě se může trest vyšplhat až na dvojnásobek. Jenže pokud by Děčín korekci zaplatil, o možnost následné obrany by se připravil.



„Rozhodli jsme se, že nezaplatíme. Myslíme si, že to není oprávněné a budeme se samozřejmě bránit,“ říká rozhodně primátorka Děčína Marie Blažková.



Děčín proto zvažuje, že angažuje právníky, kteří se na podobné případy specializují a v minulosti již dosáhli úspěchů. Například v podobě snížení korekce až na zlomek původně požadované částky.



K problémům mělo dojít v roce 2009 při rekonstrukci zámku, respektive při výběrovém řízení na stavební firmu. Externí administrátor firma ROPRO totiž v průběhu hodnocení vyřadila tři uchazeče z celkových 35. Jednoho z uchazečů vyřadila kvůli tomu, že doložil některé smlouvy v neověřené kopii. Následně na takovou smlouvu zřejmě pohlížela, jako by ji vůbec nedodal. A právě to je podle Evropské komise i Úřadu regionální rady porušením zákona.



Na postup si přitom nestěžoval žádný z vyřazených uchazečů, Úřad regionální rady také nenašel v průběhu výběrového řízení žádné problémy. Svůj názor změnil až právě po auditu Evropské komise a následně vyměřil obří vratku dotace.



„Chceme bojovat do poslední chvíle. Nikdo to v průběhu řízení tehdy nerozporoval, nikdo se neobohatil, nikdo si nic neodnesl. V soutěži dál postupovalo velké množství firem,“ dodává Marie Blažková s tím, že město chce využít veškeré možnosti obrany. Tedy včetně soudního sporu.