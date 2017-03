Děčín: Lidé díky slevám loni ušetřili za teplo přes 10 milionů

Děčín – Tisícikoruny mohli v loňském roce ušetřit lidé, kteří s děčínskou teplárenskou společností Termo uzavřeli dlouhodobé smlouvy. Ke slevám Termo kromě jiného donutil zvyšující se počet domů odpojených od centrální teplárenské soustavy.

Levnější teplo oproti běžným cenám o více než devět procent začalo Termo svým zákazníkům nabízet loni. Podmínkou bylo uzavření smlouvy na pět let.



Doposud se podařilo takovými odběry pokrýt zákazníky, kteří spotřebují více než 80 procent tepla vyrobeného Termem.

„Tito zákazníci ušetřili za svou spotřebu tepla ve srovnání se standardní cenou více než 10 milionů korun. Příští rok pak bude úspora ještě větší, neboť bude pro všechny tyto zákazníky platit již od počátku roku 2017," říká předseda představenstva Terma Pavel Jonáš s tím, že je možné se k dlouhodobým smlouvám připojit také letos.

V průměru tak každý spotřebitel zapojený do dlouhodobých smluv zaplatil o 1 500 korun méně. Ve velkých bytech jde o několik tisíc korun.



Výrazně ušetřilo i město, které odebírá teplo například do škol nebo i přímo na úřad. Jen za loňský rok zaplatilo o 3,4 milionu méně. Podle primátorky Marie Blažkové chce radnice takto uspořené peníze nasměrovat do obnovy městského majetku, který je dlouhodobě zanedbaný.



Jedním z největších partnerů Terma je Stavební bytové družstvo, které spravuje čtyři a půl tisíce bytů.

„Dlouho se nám nedařilo lepší cenu vyjednat. Přešli jsme až na takové drastičtější způsoby, kdy jsme začali některé naše objekty odpojovat od centrální soustavy. Lidé totiž řekli, že za takovou cenu teplo odebírat nechtějí. Zároveň jsme si uvědomovali, že to není cesta, protože je škoda likvidovat skvěle fungující systém," říká ředitel Stavebního bytového družstva Jiří Chára, který si pochvaluje, že se díky partnerství podařilo srazit cenu tepla oproti předchozím letům o více než sto korun za gigajoul.



Standardní cena tepla za loňský rok za jeden gigajoul byla 685 korun, věrnostní cena pak 621 koruna.

