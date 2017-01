Děčín je špatná adresa, stále mu totiž ubývají obyvatelé

Děčín – Počet obyvatel Děčína dál klesá. A to rovnou po stovkách. Před třemi lety se Děčín v počtu obyvatel propadl pod padesátitisícovou hranici a relativně rychlý úbytek obyvatel pokračuje dál.

Lidé v Děčíně.Foto: Deník/ Luděk Stínil

Město na tom tratí i finančně, letos by měl přijít o jeden a čtvrt milionu korun.

Poprvé hranici padesáti tisíc obyvatel Děčín prolomil na začátku roku 2013, kdy ve městě žilo 49 880 obyvatel. Podle posledních zveřejněných údajů jich nyní v Děčíně žije výrazně méně – 49 292 k 31. 12. 2016. Za čtyři roky tak ubylo dalších šest stovek lidí.

„Samozřejmě se nám nelíbí, že počet obyvatel Děčína stále klesá. Máme ale velmi omezené možnosti, jak tento trend zvrátit. Jednou z možností je udělat město hezčí a příjemnější pro život," říká náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl s tím, že radnice pracuje na obnově sídlišť a chystá se na obnovu centra Podmokel.

Hlasy o hezčím městě zněly z radnice i před třemi lety, kdy počet obyvatel klesl pod 50 tisíc.

Částečně se na ubývání obyvatel podílí přirozená úmrtnost, zároveň se ale desítky lidí z Děčína stěhují pryč. Ať již za prací nebo za školou. Navíc vysokoškoláci se na sever Čech velmi často nevrací a zůstávají ve městech, kde vysokou školu studovali, nebo v Praze, kde si více vydělají. A s tím je v Děčíně poměrně velký problém – platy tu nejsou nikterak vysoké.

Vývoj počtu obyvatel Děčína1869 – 17.492

1880 – 22.846

1900 – 37.617

1921 – 50.010

1930 – 55.925

1950 – 42.563

1970 – 50.301

1980 – 53.207

1991 – 53.899

2001 – 52.506

2013 – 49.787

Vysoká nezaměstnanost nutí lidi k dojíždění do jiných měst, například do Ústí nad Labem, nebo ke stěhování, třeba do Prahy.

„Nemohla jsem najít v Děčíně práci, tak jsem se přestěhovala do Prahy. Pronajala jsem si tu byt s kamarádkou, dělíme se o nájem. Tady práce je," říká Zuzana z Děčína.

„Snažíme se v rámci našich možností pomáhat i zaměstnavatelům. Protože pokud zde bude dostatek zajímavých pracovních míst, mohlo by to zde lidi nejen udržet, ale dokonce i přitáhnout," vysvětluje Anděl.

Město tak nechá opravit most k průmyslové zóně v Krokově ulici, odkud hrozilo, že firmy v případě jeho uzavření odejdou. Podílí se také na záměru průmyslové zóny na východním nádraží nebo v Křešicích.

Děčín, na rozdíl od okolních obcí, trápí i nedostatek volných pozemků, které by mohl nabídnout pro stavbu rodinných domů. Lidé tak bydlí například v Malšovicích nebo v Ludvíkovicích, ale pracují v Děčíně, kde také využívají třeba školek a škol.