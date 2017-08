Děčín chce prodat opuštěnou vilu

Děčínsko – Vila Waldstein či Labský dvůr. Je to jen zlomek domů v Děčíně, které zejí prázdnotou. Významné historické budovy totiž hledají nové využití jen stěží.

Historická budova na Teplické ulici v Děčíně.Foto: Deník/ Karel Pech

Vila Elbhof neboli Labský dvůr na Teplické a vila Waldstein ve Žlebu patří mezi ty známější opuštěné domy. Na Děčínsku se ale problém týká řady dalších. Podle projektu Prázdné domy jsou v okrese více než čtyři desítky takových domů, jen v Děčíně je jich kolem patnácti.



Vila Waldstein patří městu Děčín. To ale pro ni nemá využití a chce ji prodat. „Bylo by prima najít dobrého investora, který by našel pro tak významnou architektonickou stavbu smysluplné využití. Pokud by se někdo takový objevil, město by vilu prodalo,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Vyřešit využití domů ale vůbec není jednoduché. Ačkoli se jejich cena může pohybovat kolem desítek milionů korun, další náklady s sebou přináší i jejich rekonstrukce a další práce.

„Byli jsme se podívat na vilu Waldstein. Svah se postupně odlupuje, bude tedy potřeba provést kompletní zajištění. Jen to může být dost nákladné,“ vysvětlil městský architekt Ondřej Beneš s tím, že se nejprve musí vyřešit sanace a pak teprve oprava domu.

Další ruiny na Děčínsku

● Horskyho bytové domy v Děčíně a v Podmoklech

● Historická budova východního nádraží v Děčíně

● Bývalé kino Labe v Děčíně

● Bývalá ozdravovna v Jetřichovicích