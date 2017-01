Děčín chce pořídit 27 nových autobusů za 170 milionů korun

Děčín – Na tři desítky nových nízkopodlažních autobusů plánuje pořídit v příštích třech letech děčínský dopravní podnik. Nahradit by měly nejstarší autobusy ve flotile dopravního podniku. Pro cestující by to znamenalo vyšší komfort při cestování MHD.

Dohromady by děčínský dopravní podnik chtěl pořídit 27 nových autobusů, které by dostával po devíti každý rok. Obměnit by tak chtěl více než polovinu své flotily městských autobusů. V současné době využívá dopravní podnik zhruba pět desítek autobusů. Nákup nových autobusů by měl vyjít na 168 milionů korun. „Nové autobusy budou na pohon CNG, na jiné totiž v současné době není možné získat dotaci," vysvětluje ředitel děčínského dopravního podniku Bohumil Bárta. Pohon na CNG je vnímán jako ekologičtější, je například výrazně méně prašný než provoz autobusů na klasické naftové motory. Nižší jsou také emise oxidu uhličitého. Provoz autobusů na CNG je také výrazně levnější. Při přepočtu na litry se pohybuje cena jednoho litru o téměř třetinu níže než u litru nafty. Kromě autobusů bude potřeba postavit také plničku na CNG. V Děčíně doposud taková není. „Všechny autobusy budou nízkopodlažní, vybavené klimatizací. Osm z každé roční dodávky by jich mělo být dvanáctimetrových, jeden kloubový," pokračuje Bohumil Bárta. Na nákup autobusů by chtěl dopravní podnik získat dotaci z Integrované územní investice Ústecko – Chomutovské aglomerace, pod kterou spadá právě i Děčín. Výzva měla být vypsána již loni v listopadu, ale doposud spuštěná nebyla. „Spuštění nedokážeme ovlivnit, ale připravení jsme. Předpokládám, že první nákup se snad povede ještě letos," dodává Bohumil Bárta s tím, že je již připravené výběrové řízení, které bude spuštěno ve chvíli, kdy bude vyhlášena výzva umožňující požádat o dotaci na nákup autobusů. Není tak jasné, jaké autobusy by do Děčína mohly přijít. V podmínkách tendru je možné udat pouze technické specifikace. Poslední dodávky nových autobusů do Děčína vyhrály autobusy Mercedes. Dotace by měla pokrýt více než 70 procent. V případě úspěchu by dopravní podnik měl dostat 121 milion, zbývající peníze by pak zaplatil ze svého. K pokrytí vyšších odpisů z nových autobusů by měla posloužit i vyšší kompenzace z městského rozpočtu. „Ze zákona nesmí odepisovat tu část, která je z dotací. Tudíž se musí najít někdo, kdo jim ty peníze pokryje. Aby je měli fyzicky na účtech," vysvětluje náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl s tím, že více peněz dostane dopravní podnik již letos, aby si mohl vytvořit případné rezervy na odpisy. V současné době ještě děčínský dopravní podnik využívá několik starších autobusů Karosa, které nejsou nízkopodlažní. Právě ty by měly nové autobusy nahradit. Stejně jako nejstarší nízkopodlažní autobusy, které v Děčíně slouží již déle než deset let. „Budeme postupovat od nejstarších vozů k mladším. V poslední době jsme nenakupovali nové autobusy, takže vozový park obměnu určitě potřebuje," uzavírá Bohumil Bárta. ITI je jedním z nástrojů, které budou využívány v období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Hlavní výhodou ITI je rezervování finančních prostředků na integrované projekty s významným dopadem do území a možnost čerpání prostředků z více programů EU (na rozdíl od IPRM v období 2007-2013). Žadateli také nebudou pouze města, ale rovněž další subjekty (dopravní podniky, univerzity, NNO atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí. ČTĚTE TAKÉ: ŘIDIČI V DĚČÍNSKÉ MHD SE DOČKAJÍ VYŠŠÍCH PLATŮ

