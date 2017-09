Děčín chce grilovat na špičce, hlasovalo pro ni nejvíce lidí

Děčín – Nové grilovací místo budou moci lidé využívat k piknikům už na jaře. Město ho vybaví i stoly.

Lidé mohou hlasovat v anketě města o tom, kde grilovací místa vzniknou.Foto: Město Děčín

Hlasování v anketě města, kde má vzniknout v Děčíně nové grilovací místo, skončilo. Většině lidí, kteří se ankety zúčastnili, se zamlouvá takzvaná špička na soutoku Labe a Ploučnice. Je dobře přístupná ze Starého Města a nabízí zajímavé výhledy na okolní dominanty, jako je děčínský zámek nebo například Pastýřská stěna.



„Nejčastěji lidé hlasovali pro místo na špičce, kde by se jim líbilo nejvíce,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá s tím, že město návrh lidí ještě projedná.

JEŠTĚ ZLEPŠIT CESTU

Anketa vznikla právě proto, aby si lidé vybrali místo, které jim pro grilování nejvíce vyhovuje. Nového místa pro pikniky se Děčíňané podle mluvčí dočkají na jaře příštího roku, radnice by ho chtěla vybavit grilem a stoly.

Že by se mělo grilovat právě na špičce, si myslí i diskutující na webu Děčínského deníku. „Špička je jasně nejvhodnější. Oheň se nemá kam rozšířit, nepořádek tam není kam naházet, protože tam není žádné křoví, a večerní výhledy jsou skvostné. Chtělo by to ale trochu vylepšit panelku od Kocandy a uklidit okolí cesty. Dobrá by byla i lávka od stezky a městský architekt by mohl navrhnout jak využít bunkr,“ podělil se o svůj názor jeden z diskutujících.

O tom, kde vznikne v Děčíně nové grilovací místo, mohli lidé rozhodovat v anketě od letošního června. Vybírali ze tří míst, která radnice označila bílou cedulkou s nápisem Grilujeme v Děčíně.

PRO TY BEZ DVORKU

Kromě špičky bylo v anketním výběru také místo v levobřežní části Labe na nábřeží pod parkem s dětským hřištěm, posledním aspirantem byla lokalita těsně sousedící s Labskou stezkou směrem ke Staroměstskému mostu.



Pomocí grilovacích míst chce vedení Děčína zpříjemnit lidem žití ve městě. Místa mohou sloužit především těm, kteří nemají možnost grilování na vlastní zahrádce nebo dvorku.