Děčín bude rozkopaný i příští rok. Podmokly obsadí stroje

Děčín – Zkrášlení jedné ze dvou hlavních částí města s sebou přinese dopravní omezení.

Vizualizace, jak budou Podmokly vypadat.Foto: archiv

Jedno velké dopravní omezení vystřídá v Děčíně druhé. Na jaře totiž začne revitalizace Podmokel, jedné ze dvou centrálních částí města.



Původně chtěla radnice začít s první fází oprav ještě letos. S vítězem tendru, firmou Strabag, už podepsala smlouvu. Nemá ale doposud stavební povolení.



„Předpokládali jsme, že veškerá povolení budeme mít do konce měsíce září, bohužel ani pro město není vždy jednoduché je získat. Stavba se dotýká množství inženýrských sítí, a to celý proces prodlužuje,“ řekla primátorka Děčína Marie Blažková.

PRÁCE PŘED ZIMOU NEZAČNOU

Město by mohlo začít s tou částí obnovy Podmokel, k níž stavební povolení nepotřebuje. Tedy například s kácením nebo přeložkami některých sítí. Do zimy by to ale nestihlo udělat.



„Není vhodné zahájit stavbu těsně před zimou, ještě více zkomplikovat dopravu a tedy na několik měsíců omezit provoz na dalším místě ve městě,“ doplnila primátorka.



Revitalizace Podmokel bude největší a nejnákladnější obnovou části města. Na její podobu vyhlásil Děčín architektonickou soutěž. Vyhrálo ji studio re:architekti. To se bude podílet také na budoucí podobě bynovského sídliště.

„Revitalizace se bude týkat rekonstrukce místních komunikací, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, pokládky datových rozvodů včetně realizace smart prvků nebo revitalizace zeleně,“ vyjmenovává mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá, co vše Podmokly čeká.

Oživení jedné ze dvou centrálních částí města začíná atypicky etapou C. Tedy ulicí Prokopa Holého od hlavního nádraží přes Husovo náměstí směrem k Ruské ulici.



„Na ulici Prokopa Holého bude dvouřadá alej s třiceti stromy, které budou minimálně čtyři a půl metru vysoké, aby pod nimi bylo možné chodit,“ popsal letos v létě nejzásadnější proměnu centra Podmokel náměstek děčínské primátorky Valdemar Grešík.

VYSOKÉ STROMY AUTA NEOHROZÍ

Díky dostatečné výšce stromy nebudou omezovat ani auta nebo autobusy. Po této ulici totiž vedou linky městské i příměstské autobusové dopravy. Stromořadí na této ulici dříve bylo, ustoupilo ale rostoucí dopravě. Nový bude také mobiliář, tedy lavičky nebo odpadkové koše.

Do soutěže na zahájení obnovy Podmokel se původně přihlásilo pět firem. Tři z nich radní kvůli nejrůznějším nedostatkům vyřadili. Nedoložily například dřívější zakázky požadovaného rozsahu nebo neměly ve svém týmu, který se o stavbu bude starat, dostatečně kvalifikovaného arboristu.

V soutěži tak zůstal pouze vítězný Strabag a Skanska, která podala nabídku o přibližně dva a půl milionu vyšší. Zakázka nakonec vyjde na necelých 45 milionů korun bez daně.