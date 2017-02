Kam s opilci? Hejtmanství chce zřídit po kraji záchytky, i v Děčíně

Děčín, Litoměřice /ANKETA/ – Opilci v Ústeckém kraji budou zřejmě končit na záchytkách. Záchytné stanice na severu Čech nejsou – ta jediná v kraji, v Bílině, skončila již před patnácti lety.

Záchranáři proto vozí opilce do nemocnic, kde s nimi mají sestřičky a lékaři často velké problémy. Hejtmanství to chce nyní změnit a záchytky znovu zřídit hned v několika městech. Mezi nimi je i Děčín či Litoměřice.

ZMĚNA ZÁKONA

Změna zákona o takzvaných specifických zdravotních službách, na kterou vedení kraje čekalo a kde je součástí právě i protialkoholní záchytná stanice, byla schválena.



„Jakmile budeme znát přesné zákonné podmínky pro provoz, včetně technického či personálního zajištění, jsme připraveni okamžitě vyhlásit výběrové řízení na provozovatele," uvedla za Ústecký kraj Lucie Dosedělová.



To vítají především zdravotní sestry a lékaři. Každý rok je jen na urgentní příjem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem svezeno z ulic kraje na 800 opilců. Nemalé počty opilců zaznamenávají i nemocnice v dalších městech.

LŮŽKA PRO OPILCE

Ústecký kraj už má také představu o potřebné kapacitě. Pro Ústecko, Teplicko a Litoměřicko by měla mít kapacitu osm lůžek. Pro Mostecko, Chomutovsko a Lounsko sedm a pro Děčínsko tři lůžka.



Alkoholem intoxikovaní lidé končí nyní na lůžkách interny. Způsobí-li si vinou opilosti úraz, což není vzácností, musí na chirurgii. Žádnou výjimkou při ošetření opilců nejsou slovní a fyzické útoky.



„Nemáme žádné speciální zařízení pro takové lidi. Ti bývají často agresivní, neposlouchají. Dochází k verbálním i fyzickým útokům. Někdy musíme takového pacienta i přikurtovat, ale s tím je spojená obrovská administrativa," popisuje nejčastější problémy s opilci ředitel Lužické nemocnice v Rumburku Petr Dubravec s tím, že tu měsíčně ošetří asi deset opilců. Ochranka tu není, když jsou s opilci problémy, musí volat strážníky.

„Na oddělení jsou většinou dvě sestřičky, musí se starat i o několik desítek pacientů a navíc se musí starat i o takového člověka. A než přijede městská nebo státní policie, tak to nějakou dobu trvá," dodává Petr Dubravec, který by vznik záchytné stanice přivítal. Pokud by totiž vznikla, v nemocnici by takové lidi pouze prohlédli, zda nejsou v přímém ohrožení života a nechali je převézt na záchytku.

ZKUŠENOSTI S OPILCI

To v Litoměřicích žádné velké problémy s opilci nemají. Ročně řeší dva až tři případy totálního opilství. „Takové opilce odvezeme do nemocnice v Ústí nad Labem, ostatní do jejich domovů, což nám ale zvyšuje provozní náklady," říká Ivan Králik, ředitel litoměřických strážníků.



Pro město Štětí, které je na hranici se Středočeským krajem, je nejbližší záchytka v Praze. Podle vedoucího strážníka městské policie Zdeňka Cuchého řeší týdně případy opilství ve třech či čtyřech případech.

„Naší povinností je eliminovat újmu, kterou může opilý člověk způsobit sobě a jiným osobám. Musíme se o něho postarat. Zkoušeli jsme opilce umístit do pražského zařízení, ale byli jsme striktně odmítnuti. Ve městě působíme pro takové lidi, kteří zde mají bydliště, jako taxi, zdarma je vozíme domů," popisuje Zdeněk Cuchý a dodává: „Ostatní končí v péči záchranky. Měli jsme případ, který skončil na detoxikaci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ještě větším problémem jsou opilí bezdomovci. Je dobře, že se s problémem absence záchytné stanice začíná Ústecký kraj vážně zabývat."

NA DĚČÍN BY TO BYL LUXUS

Ředitel děčínské městské policie Marcel Horák má jiný názor. „Těch opilců ale u nás zase není tolik, abychom museli mít vlastní záchytku. Na Děčín by to byl zbytečně velký luxus. Stačila by jedna v rámci celého Ústeckého kraje," říká ředitel děčínských strážníků. „Je to různé, někdy je opilců sedm v celém měsíci, ale taky se stane, že není ani jeden za celé čtvrtletí," dodává.



Opilci komplikují také práci záchranářů, kteří by při výjezdu mohli řešit případy mnohem naléhavější.



„Posádky z naší výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje vyjíždějí za opilci někdy i několikrát za den, jindy je několikadenní pauza. Rozhodně to není příjemná práce, občas i s projevem agresivity. Totální opilci většinou končí na odděleních v nemocnici," uvedla Romana Bláhová, vedoucí zdravotník základny ZZS v Roudnici nad Labem.

