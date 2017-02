Další opravy kanalizace budou komplikovat dopravu v Děčíně

Děčín – Již během února začnou vodárny s opravami dalších částí kanalizace v Děčíně. Jedna z nich bude komplikovat příjezd do děčínské nemocnice.

Řidiči se musejí připravit na dopravní komplikace související s opravou kanalizace. Podobně tomu bylo v roce 2014 při opravách v Kamenické ulici.Foto: Deník/Karel Pech

Obě dvě stavby by měly začít již 6. února. Vzhledem k zimnímu počasí ale bude nutné začátek oprav o několik dnů posunout.

Více problémů především řidičům pravděpodobně nadělá uzavírka v Riegrově ulici, kterou vede jedna z cest do děčínské nemocnice.

DALŠÍ STOLETÁ KANALIZACE ZMIZÍ

Severočeská vodárenská společnost postupně vymění více než 800 metrů kanalizace mezi křižovatkou s Anenskou a Komenského náměstí a křižovatkou s Kamenickou ulicí. Takto rozsáhlou opravu si vyžádal velmi špatný stav místy i více než sto let staré kanalizace, na kterou je napojeno přibližně 840 lidí.



„Kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Materiál je zkorodovaný nad 50 procent a je narušené dno, které místy chybí, takže vznikají kaverny. Místy jsou protispády. V některých úsecích je potrubí staticky narušené a propadlé, takže kamerová prohlídka nebyla možná,“ popisuje technický stav současné kanalizace v Riegrově ulici mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.



V Riegrově ulici je rozvodí, odpadní vody odtékají do několika stran do ulice Hluboké, Horské, E. Krásnohorské a Anenské. Oprava si vyžádá další dopravní omezení, křižovatka s Anenskou ulicí by měla být uzavřena na začátku oprav. Stejně jako v jiných případech, tak i na Riegrově ulici vodaři vymění během jednoho výkopu spolu s kanalizací také několik stovek metrů vodovodu.



Kromě vodáren se k rekonstrukci připojí také plynaři, kteří zároveň vymění plynovod vedoucí touto ulicí. Díky tomu nebude nutné silnici nutné znovu rozkopat. Hotovo by tak mělo být do konce letošního listopadu.

ZAČNOU PODMOKLY ZÍSKÁVAT NOVOU PODOBU?

V průběhu února, jakmile to dovolí počasí, by měla začít také oprava kanalizace v Děčíně – Podmoklech, kde chce SVS vyměnit kanalizaci a vodovod v ulici Čs. Legií. „Kanalizace byla uvedena do provozu již roku 1910,“ říká Jiří Hladík s tím, že tato rekonstrukce by měla být hotová do konce června.



Není se tak čemu divit, že po více než stovce let neustálého provozu je i tato část kanalizace ve velmi špatném stavu. Po ukončení oprav budou vodárny obnovovat povrch silnic. Podle představ magistrátu by tato ulice měla získat podobu podle vítězného návrhu na revitalizaci Podmokel. Ta by měla začít letos rekonstrukcí Husova náměstí a jeho okolí.



Zatím ale není jasné, kdy přesně opravy začnou. Komplikovaly by totiž dopravní situaci v Podmoklech, protože přes Husovo náměstí vede objízdná trasa.

INVESTICE LETOS PŘESÁHNOU 150 MILIONŮ

V letošním roce má Severočeská vodárenská naplánováno investovat na Děčínsku do oprav přibližně 152 miliony korun. Dohromady se chce pustit do téměř dvou desítek rekonstrukcí.



„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 procent, tedy 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti,“ přibližuje celkové náklady na opravy generální ředitel SVS Bronislav Špičák.