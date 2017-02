Cyklisté na severu Čech se mohou těšit na nové cyklostezky

Ústecký kraj – Síť cyklostezek v Ústeckém kraji se brzy rozroste. Pro cyklisty to znamená pohodlnější cestování po regionu a také větší bezpečnost. Nové cyklostezky vzniknou na Litoměřicku i Děčínsku, v Teplicích cyklisté zase projedou bezpečněji centrem města.

LABSKÁ STEZKA je páteřní cyklostezkou Ústeckého kraje.Foto: Deník/Karel Pech

PŘES TEPLICE

Nová cesta v Teplicích bude kombinací cyklotrasy a cyklostezky. Naváže na již funkční cyklostezku Šanovským parkem. Cyklisty dovede do Řetenic a naváže na již značenou trasu do vyhledávané rekreační zóny Barbora. Na druhé straně města mohou cyklisté pokračovat směrem na Trmice, do Bystřan či k jezeru Milada.



„Ve hře je několik variant v různých cenových rozvahách. Nějakou konkrétní trasu pro cyklisty ale město vzhledem k dopravě v ulicích potřebuje," komentoval už v počátku studií cyklotras v Teplicích Jaromír Kohlíček, předseda výboru dopravy.

Vítají to i místní vyznavači cykloturistiky.



„Projet bezpečně město na kole je někdy horor. Řidiči jezdí jako blázni. Nebo se vám zase do cesty pletou chodci. Vyznačené pruhy ulicemi by byly super," míní cyklista Milan Jarošák.





Budování cyklotras a cyklostezek nebylo v minulosti v lázeňském městě prioritou. „Naštěstí se o tom začalo mluvit a situace se mění," těší opozičního zastupitele Jiřího Řeháka.



Trasy pro cyklisty přes město projednají v pátek zastupitelé města. Na stole mají několik variant.



Návrh už prošel radou města, ovšem bez konkrétního doporučení, aby zastupitelé nebyli ovlivněni. Cenově preferovaná varianta vychází na dva miliony korun. Nepotřebuje příliš stavebních úprav v ulicích, a vede lokalitami s méně frekventovanými silnicemi a chodníky. Navíc je čtyřikrát levnější než nejdražší návrh.

NOVINKA NA DĚČÍNSKU

Na cyklisty myslí také na Děčínsku. Novou cyklostezku totiž plánují v Krásné Lípě. Měla by propojit centrum Českého Švýcarska se sousedním Rumburkem.



„Stezka by měla vést od našeho hlavního vlakového nádraží po úpatí Dymníku, okolo rumburské přehrady až do Rumburku," přibližuje plány krásnolipský starosta Jan Kolář.



Krásná Lípa by měla vybudovat z celkové délky cyklostezky přes dva kilometry. Ty by měly vyjít na přibližně čtyři miliony korun.

„Chtěli bychom na stavbu cyklostezky požádat v rámci IROP. Tam sice již nejsou podporované projekty sportovní nebo volnočasové, ale naše cyklostezka je projektována jako dopravní trasa pro lidi mířící do Rumburka například za prací. Snad se nám podaří včas dát podklady pro její stavbu dohromady," vysvětluje Kolář.



Krásná Lípa má problémy asi na dvou stech metrech cyklostezky, kde nemá zajištěné pozemky. Jejich majitel by je sice městu prodal, ale v současné době se svým majetkem nakládat nesmí. Ve chvíli, kdy se podaří odblokovat tento jeden pozemek, bude možné rozběhnout přípravu stezky naplno.

JAK NA LITOMĚŘICKU?

Mezi nedostavěné úseky Labské stezky na Litoměřicku patří například část mezi Litoměřicemi a Velkými Žernosekami. Letos v září by tam mělo být dokončeno zhruba půl kilometru stezky. Ta povede od přívozu podél železnice směrem k Píšťanům.



Náklady ve výši zhruba 7,2 milionu korun se budou čerpat z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Kritický úsek je nyní veden po silnici II/261 a kvůli zúženému dopravnímu prostoru při průjezdu obcí patří k nejnebezpečnějším v Ústeckém kraji.

Další nedodělané úseky Labské cyklostezky jsou mezi obcemi Třeboutice, Křešice, Okna a Vědomice. Práce by tam mohly začít už letos.



„Úsek je nutné vybudovat prioritně zejména s ohledem na bezpečnost cyklistů při průjezdu Křešicemi," upozornil už dříve Zdeněk Rytíř z tiskového oddělení krajského úřadu.





Nový povrch naopak loni získala stezka mezi Lounkami a Nučnicemi, kde trasa vedla po polní cestě připomínající tankodrom. Další úsek je podle mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělové také mezi Dobříní a Hněvicemi, za kterými pak cyklostezka pokračuje už ve Středočeském kraji. Všechny zbývající úseky Labské stezky chce Ústecký kraj dokončit nejpozději do roku 2020. Na Litoměřicku se dohromady jedná o zhruba dvacet kilometrů.



Podle odborníků je Labská stezka, která protíná Ústecký kraj, fenomenální evropskou dálkovou cyklotrasou. Vede od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu, dlouhá je téměř 1 300 kilometrů.



„Patří bezesporu k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Stezka prochází různými regiony a spojuje Česko a Německo. Díky dlouholeté spolupráci na marketingu této stezky se daří úspěšně propagovat Labskou stezku jak v Česku, tak i v Německu a na dalších trzích cykloturistiky," uvedl Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky.