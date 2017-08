Čtvrtečník Martina Schulze: Zapíše se Zeman do dějin vůbec něčím pozitivním?

Doubice - V tradiční rubrice se tentokrát Martin Schulz zaměřil na přímou volbu prezidenta republiky.

Martin Schulz.Foto: Archiv

Ve středu dopoledne jsme se všichni dozvěděli, že historicky druhá přímá volba českého prezidenta se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Přesněji, první kolo druhé přímé volby. Druhé o 14 dní později…

Už ta první přímá volba se po zhruba pěti letech ukazuje jako šlápnutí do něčeho velice nepěkného, co pak člověk s sebou táhne na botě všude a nepřináší mu to zrovinka nadšení od všech, co jsou tím zasaženi. Takhle nějak by se dalo popsat prezidentování Ing. Zemana.

Osobně si skutečně neumím vybavit jedinou, opakuji jedinou věc, kterou by se navěky pozitivně zapsal do dějin našeho státu. Podařilo se mu, a bohužel si to mnoho spoluobčanů neumí ani představit, vytvořit zcela nový obraz České republiky v zahraničí.

Zatímco v minulosti jsme byli „jen“ sobecká netáhla, která pro svět nechtějí nic dělat (období před II. světovou válkou), poté komunistický satelit SovSvazu, poté hrdý prapor obnovené demokracie (to krátce po listopadu 89), tak nyní – po Klausovi a po Zemanovi – jsme na Evropu nadávající a na ní závislá montovna, která se žene do náručí Rusům a Číňanům.

Nic moc, řekl bych, milý TGM…

Martin Schulz, Doubice