Čtvrtečník Martina Schulze: Vláda je demokratická. Transparentní. Říká vláda

Doubice - Znáte to. Ema má mámu. Máma má mísu. V míse je maso. Ó, my se máme. My máme stát. Státu vládne vláda. Vláda je demokratická. Transparentní. Říká vláda.

Martin Schulz.Foto: Archiv

My máme vládu. Vláda má problém. Ve vládě je Andrej. Ve vládě je i Bohuš. Andrej má problém. Andrej má kasu. Z kasy všeci kradnú. Ó, my se máme. Totiž, my se moc nemáme. Všeci platí daně. Andrej to vidí jinak. Všeci neplatí daně. Všeci kradnú. Andrej nekradne. Bohuš má problém. Andrej má peníze. Bohuš chce vědět odkud. Andrej neví odkud. Nebo nechce říct.

Andrej tvrdí: Sorry jako. Co je vám po tom? Bohuš to chce pořád vědět. Novináři to také chtějí vědět. Andrej chce vědět, odkud má peníze Bohuš. Ó, my se máme. Andrej se zlobí. Ukáže slipy, ne už pindíka. Sorry jako. Všeci kradnú, Andrej ne. Ó, my se máme. A znovu, jako ve zlém snu, spíše však v noční můře: Ema má mámu. Máma má mísu. V míse je maso. Všeci ho kradnú. Všem akoby šiblo. A takhle pořád dokola…