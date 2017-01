Čtvrtečník Martina Schulze: Krize v autobusové dopravě

Doubice - Nerado se mi to píše, ale s tou současnou krizí v autobusové dopravě v Ústeckém kraji je to úplně stejné jako s tím slavným komunismem, potažmo socialismem.

Martin Schulz.Foto: Archiv

To byly systémy, které fungovaly báječně na papíře a na schůzích. Bohužel, nepočítaly vůbec s tím, že je budou muset uskutečnit lidé. Jinak řečeno, byly to (možná i v něčích hlavách nadále jsou) báječné teoretické fantasmagorie, nebyly však vhodné pro živé lidi. Se smlouvami na autobusovou dopravu v Ústeckém kraji je to totéž. Pamětníci si snadno vybaví, jak se v posledních volebních obdobích vedení kraje chlubilo výhodnými smlouvami na autobusovou dopravu. Smlouvu s krajem "vysoutěžil" pravidelně dopravce, který přišel s nejlevnější nabídkou. Na okolnost, že tyto smlouvy jsou možná výhodné pro krajskou kasu, nikoli pro lidi (dopravovanou veřejnost i řidiče), upozornila až před pár dny ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Pravila, že smlouva (v Ústeckém kraji) vůbec nepočítala s problematikou platů řidičů! Je tohle vůbec možné? Vláda nedávno nařídila zvýšení těchto platů plošně o necelých 8 tisíc. Jinak bude stávka! To jsem zvědav, kde na to "šetřivý" kraj vezme…