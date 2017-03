Co týden dal? Nahánění zfetovaného řidiče, chytrá karta v Děčíně

Děčínsko - Co přinesl uplynulý týden na Děčínsku? Přečtěte si přehled událostí.

Novou chytrou kartu představil dopravní podnik města.Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Sobota 18. března – Děčínská zoologická zahrada má za sebou první ročník Pastýřské 50 závodu v běhu na běžkách bez sněhu v retro stylu. Veselé odpoledne, při kterém nešlo ani tak o sportovní výkony a rekordy, ale především o zábavu a připomenutí toho, jak se sportovalo v osmdesátých letech, si nenechalo ujít několik desítek lidí. (více ZDE)

Zfetovaného řidiče naháněli policisté v sobotu ve Šluknovském výběžku, nezastavil jej ani varovný výstřel do vzduchu. Dopadnout se jej podařilo až ve chvíli, kdy se do jeho pronásledování pustilo více než pět policejních aut. (více ZDE)



Neděle 19. března – První jarní porážku si připsali druholigoví fotbalisté z Varnsdorfu. V nedělním dopoledním zápase podlehli 0:1 Viktorii Žižkov. (více ZDE)



Pondělí 20. března – Od přelomu minulého týdne se mohli lidé v Děčíně zhoupnout na dvojici houpaček. Ty byly umístěné na zastávce autobusů v Tyršově ulici. Už se o ně ovšem "postarali" vandalové a momentálně jsou pryč. (více ZDE) Houpačky od počátku budí řadu emocí. Mají mnoho zastánců, kteří říkají, že je to příkladné oživení jinak šedého veřejného prostoru, ale také odpůrců. Ti se obávají, že budou houpačky terčem vandalů, případně opilců jdoucích v noci z nedalekých klubů.



Úterý 21. března – Zákazníci děčínské teplárenské společnosti Termo, kteří uzavřeli dlouhodobé smlouvy, ušetřili v loňském roce díky slevě pro věrné zákazníky deset milionů korun, letos by úspora měla být ještě vyšší. Největším dílem se na úspoře podílelo město, které z Terma zásobuje teplem například školy. To ušetřilo necelé čtyři miliony korun. (více ZDE)



Středa 22. března – Ve středu začal soud s ženou, která utýrala svou dceru. Když byla dcera převezena do nemocnice, byl jí měsíc. O měsíc později zemřela. Její matka dostala 8 let vězení. (více ZDE)



Čtvrtek 23. března – Děčínský dopravní podnik představil ve čtvrtek svou vlastní chytrou kartu. Tu vydává ve spolupráci se společností Visa a s Českou spořitelnou. Platební kartou bude možné platit jízdné nebo si na ni nahrát časovou jízdenku, stejně jako je to možné od loňského léta s kteroukoliv platební kartou. Oproti těm má ale výhodu, že není provázána s žádným účtem. Je tak vhodná pro starší lidi nebo naopak děti. Zároveň může totiž fungovat i jako elektronická peněženka, na kterou je možné poslat třeba kapesné. Kartou bude možné platit i v obchodech nebo na internetu. Spolu s kartou představil dopravní podnik také náramek, který má stejné funkce. Náramek i karty si bude možné pořídit od začátku dubna na předprodejním místě dopravního podniku na autobusovém nádraží. (více ZDE)



Pátek 24. března – S velkým únikem plynu se museli popasovat hasiči a plynaři na stavbě vilsnické spojky, kde dělníci překopli plynové potrubí. Únik plynu se podařilo po několika desítkách minut zastavit. (více ZDE)