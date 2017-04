Co týden dal? Zrušená porodnice v Rumburku, milionové investice v Děčíně

Děčínsko - Co přinesl uplynulý týden na Děčínsku? Přečtěte si přehled událostí.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Sobota 25. března – Lidé v Děčíně přivítali jaro. Po Labi ho z Ústí nad Labem do Děčína vezli recesisté, kteří tuto akci opakují každý rok. Letos se po Labi vydali na téměř dvou desítkách lodí. Společnost se stará o pravidelné střídání ročních období v Děčíně. Kromě přívozu jara má na starosti také odvoz léta do Německa nebo vynášení zimy do hor.

Neděle 26. března – Nedodržujete smlouvy a jezdíte na krajských linkách nevhodnými autobusy. To vyčítá hejtmanství společnosti BusLine, která zajišťuje krajskou linkovou dopravu na několika místech kraje. Odboráři společnosti zase potvrdili, že se chystá stávka, kterou již jednou odvolali.

Pondělí 27. března – Nejen pro výuku, ale především pro výzkum, bude sloužit nový auto simulátor v Děčíně. Umožní nasimulovat reálné situace v reálném prostředí. Bude tak možné například zjistit, jak řidiče unavuje jízda určitým úsekem. Nový simulátor vzniká na děčínském pracovišti dopravní fakulty Českého vysokého učení technického ve spolupráci se Západosaskou vysokou školou ve Zwickau a děčínskou Okresní hospodářskou komorou. „Simulátor výrazně zlevňuje výzkum. Bude do něj možné nahrát poměrně dlouhé úseky ulic nebo silnic. Pomocí simulátoru pak můžeme zjišťovat, co je potřeba udělat například pro snížení nehodovosti v daném úseku," vysvětluje vedoucí pracoviště a zástupce proděkana pro vnější vztahy a strategii Ondřej Smíšek.

Úterý 28. března – Děčínská zoo se rozloučila s prvním mládětem mravenečníka. Rok a půl stará samice Oli odjela do téměř dvanáct set kilometrů vzdáleného anglického Drusillas Parku. „Přípravy na transport probíhaly bez problémů. Samice si sama během noci vlezla do přepravního boxu. Na cestu dostala své oblíbené avokádo, červy, zásoby vody i speciální míchanici, která obsahuje rozemleté hovězí maso, rašelinu, ovoce, zeleninu, vejce a další přísady," popsal zoolog Roman Řehák.

Středa 29. března – Od středy již musí jezdit rodičky ze Šluknovska do Děčína, České Lípy či Liberce. Lužická nemocnice v Rumburku totiž kvůli personálním problémům na konci března uzavřela své porodnické oddělení. Na rodičky tak čeká téměř padesátikilometrová cesta. Při normálních podmínkách jim bude trvat cesta asi padesát minut. V zimě, pokud bude na silnicích sníh, nehody a zácpy, to může trvat ještě déle. Jinou možnost ale nemají. Šluknovsko totiž přišlo o svou jedinou porodnici. Vedení nemocnice, která zatím patří městu Rumburk, se přes všechnu snahu nepodařilo sehnat nového porodníka. A to ani přesto, že mu nabízí vysoce nadstandardní plat. Nový primář si totiž může vydělat až 200 tisíc korun měsíčně.

Čtvrtek 30. března – Příjmy i výdaje města Děčín se zvýšily o 94,5 milionu. Zastupitelé totiž rozhodli, že zapojí do letošního rozpočtu loňský přebytek. Peníze půjdou na splátku úvěru nebo do oprav městského majetku. Zároveň děčínští zastupitelé souhlasili s přijetím stomilionového úvěru. Také ten chce radnice použít na investice. Ke konci loňského roku měl Děčín na svých účtech více než 215 milionů korun, loňské hospodaření skončilo přebytkem téměř 121 milion korun.

Pátek 31. března – Rozšířit povědomí o tom, že Děčín leží na okraji krásné přírody, tedy Národního parku České Švýcarsko, chce děčínská radnice ve spolupráci s několika partnery. Děčínské hlavní vlakové nádraží proto ozdobily velkoformátové fotografie vyhlášených autorů, kteří se specializují právě na České Švýcarsko.