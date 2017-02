Co týden dal? Zřícené bývalé kino, překládání pacientů na benzince

Děčínsko - Co přinesl uplynulý týden na Děčínsku? Čtěte přehled událostí.

Ve Varnsdorfu se zřítilo bývalé kino.Foto: Jiří Sucharda

Sobota 4. února – Přístavba bývalé restaurace U Vorlíčků na Plzeňské ulici stála více než devadesát let, její majitel plánoval její rekonstrukci. Té se již budova bývalého kina nedočká. V noci na sobotu se totiž zřítila její střecha. K pádu střechy, při kterém naštěstí nebyl nikdo zraněn, došlo krátce před třetí hodinou. Boční stěny se navíc mírně vyvalily do boku. Štít budovy stojící u hlavní silnice naštěstí pádem do ulice nehrozil. Ráno pak hasiči museli přesunout autobusovou zastávku, která stála v těsném sousedství zříceného domu.

Neděle 5. února – V neděli měli jedničkáři poslední šanci jít do děčínské zoologické zahrady zadarmo. Stačilo předložit od 31. ledna do 5. února vysvědčení se samými jedničkami a vyzvednout si vstupenku. Zoologická zahrada tuto akci opakuje pravidelně v období vysvědčení.



Pondělí 6. února – Jednu nohu šestapadesátiletý Ludvík nemá vůbec, druhou téměř vůbec. Přesto ho pracovníci jihlavské sociálky odvezli do Rumburku a nechali bez další pomoci v čekárně úřadu práce. V Rumburku postup jihlavské sociálky nechápou a považují jej za naprosto necitlivý a neprofesionální. Magistrát v Jihlavě pochybení odmítá. Pan Ludvík má totiž trvalé bydliště ve Šluknově. Do Rumburku jej převezli i přesto, že neměl zajištěné místo v azylovém domě. „Když jsem zjistil, oč se jedná, nevěřil jsem vlastním očím. Nechat člověka v takovém zdravotním stavu napospas osudu je naprosto nelidské. Přitom stačilo, aby přijeli k nám a my jsme situaci mohli dál nějak řešit," říká ředitel občanského sdružení CEDR, provozujícího azylový dům v Rumburku, Miroslav Řebíček.

Více zde: Muže bez nohou nechali v čekárně úřadu práce v Rumburku



Úterý 7. února – K tragédii došlo v úterý v Dobkovicích nedaleko Děčína. Mladého muže tam zavalilo auto, které opravoval, protože si jej pravděpodobně špatně zajistil. Muž utrpěl velmi vážná zranění, kterým následně podlehl.



Středa 8. února – Kudy povede v Děčíně Folknářská spojka? Ředitelství silnic a dálnic předložilo dokumentaci ke třem variantám spojky, která má odvést hustou dopravu mimo severovýchodní okraj Děčína. Protože stavba přeložky hlavní silnice I/13, po které projede až 20 tisíc aut denně, může mít ekologické dopady, bude návrhy posuzovat ministerstvo životního prostředí podle zákona o vlivu na životní prostředí. Děčínská radnice si od vybudování spojky, která je součástí dopravního tahu severozápadem republiky, slibuje odlehčení provozu a také lepší dopravní dostupnost některých částí města. Folknářská spojka, která má mít podle variant od čtyř do necelých pěti kilometrů, a podle dosavadních předpokladů by měla stát 1,35 miliardy korun, by měla být součástí komplexního řešení dopravy v Děčíně a jeho okolí.

O tématu jsme psali zde: Folknářská spojka v Děčíně: Jsou tři varianty



Čtvrtek 9. února – Na tradiční zimní cvičení vyrazili ve čtvrtek děčínští profesionální hasiči. Nejprve na břehu zopakovali taktický postup při záchraně a potom už se oblékli do speciálních obleků s vestami a začali postupně vytahovat jednoho člověka za druhým. Nejprve využívali figurínu, později i jednoho z hasičů, aby byla situace co možná nejvíce reálná. K tomu využívali lano a pevnou desku.



Pátek 10. února – Řada pacientů, které sanitka převážela ze Šluknovska do děčínské nebo ústecké nemocnice, se setkala s neobvyklou situací – během cesty je zdravotníci přeložili do jiné sanitky. Děčínsko je totiž svou rozlohou a vzdálenostmi atypické, velká města dělí padesát kilometrů. „Právě kvůli dodržení dvaceti minut na dojezd, které nám nařizuje zákon, systému Domino využíváme. Ale vždy je na prvním místě zdravotní stav pacienta. Pokud neumožňuje přeložení do jiné sanitky, jede s ním sanitka třeba z Velkého Šenova až do Děčína," zdůrazňuje Prokop Voleník.

Celý článek najdete zde: Sanitky na Děčínsku si pomáhají, pacienty překládají přímo na benzínce