Co týden dal: Zoo zavedla opatření proti ptačí chřipce a Kohout zůstane uvězněný

Děčínsko - Další týden na Děčínsku je za námi. Co přinesl? Tady je pravidelný pondělní souhrn.

V děčínské zoo zakrývají ptačí expozice kvůli ptačí chřipce.Foto: A. Houšková

Sobota 14. ledna – Nádraží v Krásné Lípě je jednou ze vstupních bran do národního parku. Dlouhé roky ale bylo zanedbávané, teď ho čeká rekonstrukce. „Kompletní rekonstrukci budovy v Krásné Lípě plánujeme v roce 2018 za předpokládaných nákladů 25 milionů korun," říká Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Neděle 15. ledna – Kromě cest do práce nebo do školy zasáhly objížďky uzavřeného Pětimostí v Děčíně také do nákupních zvyklostí obyvatel Děčína. Změny v počtu zákazníků přiznávají i samotné řetězce. Za pomyslnou hranicí dostupnosti se ocitly hned dva velké obchody Lidl a Tesco, kam se lidem hůře zajíždí.

Čtěte: Kvůli objížďkám mění lidé obchody…ZDE…

Pondělí 16. ledna – Známý podvodník Lukáš Kohout z Varnsdorfu zůstane ve vězení. Děčínský okresní soud zamítl jeho návrh na obnovu řízení. Kohout chtěl otevřít případ kvůli možnému procesnímu pochybení justice.

Úterý 17. ledna – I na Děčínsku chovatelé chrání své chovy před možnou nákazou ptačí chřipkou. Ta se letos do Česka vrátila po deseti letech. Opatření proti možné nákaze se nevyhnula ani děčínské zoo. Některé druhy opeřenců již zoo přestěhovala z volných výběhů do vnitřních zimovišť.

Čtěte: Natáhněte plachty! Zoo se brání ptačí chřipce…ZDE…

Středa 18. ledna – Řidiči autobusů v Ústeckém kraji budou držet stávkovou pohotovost kvůli platům do výplaty za leden. Kraj peníze na zvýšení mezd řidičů nařízené vládou má. S dopravci chce podepsat dodatky k současným smlouvám. Teď po firmách chce podrobný výpočet, o kolik přesně vzroste částka za ujetý kilometr.

Psali jsme: Řidiči autobusů v Ústeckém kraji drží pohotovost do výplaty…ZDE…

Čtvrtek 19. ledna – Více peněz do výstavby nových chodníků a do oprav těch starých plánuje podle místostarosty Josefa Hambálka v letošním roce Varnsdorf. „Počítáme také s kompletní revitalizací některých sídlišť. To znamená nejen chodníky nebo silnice, ale také parkovací plochy, případně dětská hřiště," říká místostarosta Josef Hambálek.

Pátek 20. ledna – Nejúspěšnějším sportovcem Děčínska za rok 2016 je Daniel Pianka z OST Varnsdorf. Pianka, který vyniká v silovém trojboji, si svou cenu převzal v pátek v Městském divadle Děčín. Sportovní hvězdou Deníku se stala Anna Žabová. Luděk Stínil