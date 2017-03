Co týden dal? Zákaz venčení psů, další vlna EET

Děčínsko - Co přinesl uplynulý týden na Děčínsku? Čtěte přehled událostí.

MONTÁŽ pokladen pro elektronickou evidenci tržeb probíhá v Ústeckém kraji do poslední chvíle, v pondělí to bylo například v jednom z děčínských obchodů. Foto: Deník/Karel Pech

Sobota 25. února – Téměř desítka mladých kaštanů zkrášluje prostranství před děčínským hlavním nádražím. Zřejmě ale brzy zmizí. Kdy přesně, není jasné. Správa železniční dopravní cesty plánuje jejich pokácení a slibuje náhradní výsadbu. Kaštany byly vysazené před nádraží během velké rekonstrukce v roce 2004, kdy nahradily hlohy. Jenže se ukázalo, že kaštany nebyly nejlepší volbou. „Jírovec dosahuje výšky až třiceti metrů a obvodu kmene až dvou metrů, což jsou parametry, které nelze vzhledem k stísněným prostorám přednádraží akceptovat," vysvětluje Kateřina Šubová ze Správy železniční dopravní cesty a říká, že některé stromy již zasahují do inženýrských sítí a ohrožují památkově chráněnou budovu nádraží.

Neděle 26. února – Nejvyšší komíny v Ústeckém kraji jsou opět připravené poskytnout sokolům útočiště při hnízdění. Loni zde vyvedli několik mláďat. Sokolové, kteří loni hnízdili na komíně děčínské teplárenské společnosti Termo, se stali hvězdami internetu. Stejně jako na jiných místech, tak i v Děčíně běžel po celou dobu online přenos na serveru youtube. Budky ornitologové spolu s teplárenskou společností již připravili na další hnízdění. Hnízdo na 180 metrů vysokém komínu, který je viditelný prakticky z celého Děčína, je zatím prázdné. Ornitologové opět počítají s přenosem po internetu.

Pondělí 27. února – Návrh zákazu venčení psů na Mariánské louce či omezení v podobě venčení na vodítku chce na zastupitelstvu Děčína projednat poslanec a děčínský zastupitel Jaroslav Foldyna. Podle něj volně pobíhající psi obtěžují a odrazují lidi, především rodiny s dětmi. Nepořádní majitelé navíc po psech často neuklízí exkrementy. Navrhuje buď úplný zákaz venčení psů v této lokalitě, nebo by ho povolil pouze na cestě podél řeky Ploučnice. Další variantou je zákaz venčení psů na volno – lidé by sem se psy mohli, ale pouze na vodítku.

Úterý 28. února – Unikátní barokní fresku restaurují v jižních zahradách děčínského zámku. Na kompletní zrestaurování fresky v Čajovém pavilonu bude potřeba ještě přibližně jeden milion. Fresku vymaloval v pavilonu v jižních zahradách v roce 1737 Zachariáš Zimmer. Freska byla zabílena na začátku minulého století, místy byla dokonce otlučena. A tak se v centrální části pavilonu dochovala jen na stropě, přestože vymalovaný byl pavilon celý. Letos by měli restaurátoři pokračovat v bočních částech pavilonu, kde by měly být fresky nejen na stropě, ale také na stěnách. Fresky je potřeba odkrýt a následně vyčistit.

Středa 1 . března – EET musí používat obchodníci od středy 1. března. Řada z obchodníků nechala přípravu až na poslední chvíli. Přibližně s dvaceti tisíci korunami musí počítat například v Děčínském knihkupectví na ulici Prokopa Holého. Oproti některým jiným obchodníkům ale ušetří za zavedení internetu, ten jim tu již funguje. Zavedení elektronické evidence tržeb se nevyhli ani vietnamští obchodníci. Od středy musí používat elektronickou evidenci tržeb také trhovci. Ale jen někteří. Ti, kteří prodávají výhradně svoje výpěstky, se do systému EET musí zapojit až příští rok.

Čtvrtek 2. března – Vláda krátce před volbami plánuje přidat na výplatách zaměstnancům placeným z veřejných peněz. To se ale nelíbí obcím, pro které by to znamenalo velký zásah do již schválených rozpočtů. Omezit by kvůli tomu musely například některé investice do oprav. Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí by vyšší platy v navrhované podobě, kterou svaz nyní připomínkuje, mohly znamenat více než devítiprocentní nárůst na platy. Pro Děčín by takový zásah znamenal roční zvýšení výdajů na platy přibližně o osm milionů korun.

Pátek 3. března – Děčín čeká další boj proti černým skládkám. Těch se na konci zimy objevilo hned několik. Kromě černých skládek město hyzdí také nepořádek po bezdomovcích. První jarní úklid začal například v Děčíně. V pátek zaměstnanci Střediska městských služeb začali likvidovat černou skládku za hlavním vlakovým nádražím pod přístavbou sportovní haly. Černá skládka se tu objevuje pravidelně. Skládky jsou ale i na jiných místech Děčína.

