Co týden dal? Vstupné na slavnosti, stávka řidičů

Sobota 18. února – Přestože zchátralá budova v centru Mikulášovic nepůsobí příliš přitažlivě, mají o ni zájem místní i turisté. V její kupoli je totiž jedna z nejstarších hvězdáren. Město má nyní připravený projekt na opravu celé budovy bývalé lékárny, ve které hvězdárna je. Podle předběžných propočtů ale vyjde na desítky milionů korun.

Neděle 19. února – Od následujícího školního roku budou muset předškolní děti povinně absolvovat poslední rok mateřské školy. Obavy z nedostatku kapacity v mateřinkách se v regionu nepotvrdily. Jasno však mateřské školy budou mít až po zápisech do základních škol. Přibližně 150 dětí, které doposud do školky nechodí, bude muset nastoupit do mateřinky kvůli změně zákona v Děčíně.

Pondělí 20. února – Po mnoha letech přinesou děčínské slavnosti velkou změnu. Lidé mířící na hudební festival totiž budou muset platit vstupné. To se po městě setkalo s velkou bouří nevole i přesto, že oproti minulým letům hudební festival nabídne mnohem pestřejší a bohatší program. „Jsme si vědomi toho, že to není úplně populární krok. Mnozí lidé nebudou ochotni za lístek na koncerty zaplatit. Finanční náročnost kvalitních a populárních interpretů je však natolik vysoká, že není v silách města celý program financovat ze svého," vysvětlila náměstkyně primátorky Hana Cermonová.

Úterý 21. února – Stavby hotelů na neobvyklých místech se lidem moc nelíbí. A často ani památkářům. Děčín rozbouřila zpráva, že by měl vzniknout hotel na oblíbeném výletním místě na kopci Kvádrberk. S nápadem přišel Martin Zika, který se snaží propagovat cestovní ruch na Děčínsku a Šluknovsku. „Připravujeme koncepci rozvoje cestovního ruchu a toto je jeden z podnětů v koncepci obsažených," vysvětluje Zika. Před sedmdesáti lety právě na Kvádrberku stála budova hostince, a to nedaleko oblíbené Císařské vyhlídky.

Středa 22. února – Kvůli Lužické nemocnici se lidé sešli na Střelnici. Nemocnice není v dobré finanční kondici již několik let. Zastupitelé města pro ni proto hledají strategického partnera. K budoucnosti nemocnice se teď veřejně mohli vyjádřit také obyvatelé města. Rumburská radnice totiž svolala na Střelnici setkání s veřejností právě kvůli nemocnici.

Čtvrtek 23. února – Lidé, kteří při cestování využívají linkové autobusy, musí ve středu 8. března počítat s tím, že budou muset zvolit jiný způsob dopravy. V Ústeckém kraji se totiž bude konat stávka řidičů autobusů. Připojí se k ní 514 řidičů nespokojených se svými platy. Linkové autobusy celý den nepojedou na zhruba 80 procentech území Ústeckého kraje. Autobusy denně přepraví zhruba 55 000 cestujících. Stávka se ale nejvíce dotkne obyvatel obcí, kde nejezdí vlaky či MHD.

Pátek 24 února – Hned několik velkých oprav nádraží na Děčínsku, Litoměřicku či Teplicku připravuje Správa železniční a dopravní cesty. Na Děčínsku plánuje SŽDC opravit například nádraží v Benešově nad Ploučnicí, u kterého by v budoucnu měl vzniknout dopravní terminál propojující autobusovou a železniční dopravu. Již letos se opravy dotknou nádraží v Děčíně nebo v Rumburku. Velkou opravu hlavního krásnolipského nádraží pak chystá Správa železniční a dopravní cesty na příští rok, vyjít by měla na 25 milionů korun.

