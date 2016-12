Co týden dal: V Děčíně zmizí parkovací místa a Bártová jde na 11 let do vězení

Děčínsko - Další týden na Děčínsku je za námi. Co přinesl? Tady je pravidelný pondělní souhrn.

Jak se bude jezdit v Děčíně.Foto: ČVUT

Sobota 17. prosince – Po roce opět přivezli skauti v sobotu na Děčínsko Betlémské světlo. To dorazilo ze dvou směrů. Skauti přivezli Betlémské světlo do Rumburka a do Děčína. Děčínští skauti po příjezdu z Prahy pokračovali vlakem dál na Českou Kamenici a Jedlovou. Betlémské světlo si bude možné připálit na řadě míst na Děčínsku a Šluknovsku. Betlém, Vídeň, Brno, Praha, Děčín. Na pouť dlouhou tisíce kilometrů se vydává světlo zapálené v Betlémě již desítky let. O jeho rozvoz se tradičně starají skauti z mnoha zemí.

Neděle 18. prosince – Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Děčín se rozběhl. Kompletní nominaci zveřejnil Děčínský deník na svém webu, hlasovat pomocí kupónů z novin je možné až do 16. ledna. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v děčínském městském divadle 20. ledna.

Pondělí 19. prosince – Velké krabice a tašky plné hraček nebo potřeb pro školu dostalo krátce před Vánoci dětské oddělení děčínské nemocnice. Pocházejí ze sbírky, kterou zorganizovala Jaroslava Kadlecová. „Když jsem byla v nemocnici se svým synem, viděla jsem, jak si děti nemají s čím hrát. Protože mi velmi pomohli, řekla jsem si, že já takto pomohu dětskému oddělení. Jako jistou formu poděkování," vysvětluje Kadlecová, proč se do sbírky hraček pustila. Sbírku organizovala prostřednictvím sociálních sítí a byla natolik úspěšná, že hračky z ní putovaly také do kojeneckého ústavu, do azylového domu v Jiřetíně nebo záchranné službě.

Úterý 20. prosince – Na jedenáct let do vězení poslal v úterý ústecký krajský soud Janu Bártovou z Děčína. Podle rozsudku ubodala nožem svého manžela. Po odpykání trestu na svobodu nevyjde, čeká ji léčba v detenci. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Bártová, která byla od druhé poloviny května kvůli obavám z útěku ve vazbě, před soudem vinu odmítla. Hájila se tím, že šlo o nešťastnou náhodu. Tvrdila, že vařila manželovi kávu a on byl netrpělivý. Proto za ní přišel do kuchyně, která prý byla moc malá. Když se otáčela s nožem v ruce, měl se muž na nůž napíchnout. Poté se podle ní posadil na pohovku. Znalci upozornili, že Bártová je na alkoholu chorobně závislá a trpí „druhotnými škodami" ze stálého užívání alkoholu. Pobyt ženy na svobodě je pro společnost proto nebezpečný a dokonce nelze čekat, že by se vyléčila. Vzhledem k tomu lze společnost chránit jedině detenčním opatřením. Psychiatr proto navrhl Bártové uložení zabezpečovací detence. A soud mu vyhověl. Nedaleko kurtů byl u Jílovského potoku v Děčíně nalezen v úterý mrtvý muž. Již krátce po nalezení těla policie vyloučila cizí zavinění. Jak se později ukázalo, jednalo se o muže, kterého již několik dnů hledala policie.

Středa 21. prosince – Nejhezčí vánoční strom na Děčínsku mají letos v Rumburku. Rozhodla o tom velká anketa Děčínského deníku, která skončila v úterý ve 12 hodin. Hlasovalo pro něj 4 333 lidí. Do ankety jsme letos zařadili šest vánočních stromů z různých měst. Na druhém místě skončil vánoční strom ze Šluknova, třetí je pak strom z Varnsdorfu, který těsně porazil Benešov nad Ploučnicí. Naopak Děčínu nepomohla ani nová výzdoba, kterou se letos strom mohl pochlubit – strom skončil v anketě předposlední. Poslední místo pak patří České Kamenici.

Čtvrtek 22. prosince – Leteckou záchranku bude provozovat v Ústeckém kraji. V opakovaném řízení o tom rozhodlo ministerstvo zdravotnictví.

Pátek 23. prosince – S poměrně značným úbytkem parkovacích míst se budou muset vyrovnat řidiči v Děčíně – Podmoklech. A to nejméně po dobu následujícího roku. Po uzavření podjezdu Pětimostí a zavedení objízdných tras totiž bude nutné kvůli průjezdu omezit v některých ulicích parkování.

