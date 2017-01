Co týden dal: Uzavřené Pětimostí v Děčíně a chřipková epidemie

Děčínsko - Další týden na Děčínsku je za námi. Co přinesl? Tady je pravidelný pondělní souhrn.

Uzavírka Pětimostí v Děčíně, 9.1.2017.Foto: Deník/ Karel Pech

Sobota 7. ledna – Přívaly sněhu jsou rájem pro lyžaře. V průběhu víkendu se mohli svézt na všech sjezdovkách v Horním Podluží, po dlouhé době byl v provozu také areál na Jedlové. Ten se, na rozdíl od toho v Podluží, musí spoléhat pouze na přírodní sníh.

Neděle 8. ledna – V neděli v poledne bylo uzavřeno Pětimostí, řidiči tak rok a půl budou muset jezdit po objížďkách.

Pondělí 9. ledna – Pondělí bylo prvním pracovním dnem, kdy v Děčíně fungovaly objížďky za uzavřený podjezd Pětimostí. Naštěstí se nenaplnily původní obavy, že by doprava v Děčíně po uzavření Pětimostí kolabovala. Na některých místech se sice vytváří poměrně dlouhé kolony, ty se ale stále pohybují.

Úterý 10. ledna – Zástupci krajského úřadu, dopravců a řidičů linkových autobusů se sešli na hejtmanství kvůli zvyšování platů řidičů. To nařídila vláda, kraje ale mají problém s tím, jak legálně dát dopravcům více peněz. A to i přesto, že finance na dorovnání nákladů mají. Řidiči pak hrozí stávkou, pokud jim platy firmy nezvýší tak, jak jim nařizuje vláda. Pokud by došlo na nejhorší, zkolaboval by systém autobusové linkové dopravy.

Středa 11. ledna – Přibližně 150 nezaměstnaných přibylo v průběhu prosince v evidenci úřadu práce na Děčínsku. Oproti listopadu stoupla míra nezaměstnanosti o dvě desetiny procenta, a to na 7,8 procenta. Na růstu nezaměstnanosti se projevilo především ukončení venkovních prací.

Čtvrtek 12. ledna – Kvůli chřipce platí nadále zákaz návštěv v rumburské nemocnici. V Děčíně pak Krajská zdravotní návštěvy nedoporučuje.

Pátek 13. ledna – Na Děčínsku uhynulo několik divoce žijících ptáků. Obavy chovatelů domácích ptáků se ale nakonec nepotvrdily. Podle Státní veterinární správy ptáci nepošli na ptačí chřipku. Pokud ano, hrozilo by vybíjení chovů tak, jak se stalo například na jižní Moravě nebo nedaleko Prahy.