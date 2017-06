Co týden dal: Spousta požárů, protikuřácký zákon, veslařka mistryní Evropy

Děčínsko - Také uplynulý týden byl bohatý na řadu zajímavých událostí. Deník vám přináší jejich stručný přehled.

Požár domu v Jiříkově.Foto: Michal Šafus

Sobota 27. května – Během jediného dne startoval žlutý záchranářský vrtulník hned třikrát k zásahům na Děčínsku. Nejprve krátce po sedmé hodině vyrazil do Benešova nad Ploučnicí, kde narazilo SUV do světel u železničního přejezdu. Jen o dvě hodiny později letěl vrtulník na Děčínsko znovu, tentokrát k dopravní nehodě mezi Jakuby a Těchlovice, při které auto vyletělo ze silnice. Třetí sobotní zásah byl nejnáročnější ze všech. Záchranáři totiž vyrazili k muži do Českého Švýcarska, který se měl zřítit ve skalách mezi soutěskami a Meznou.

Neděle 28. května – Náměstek hejtmana Petr Šmíd se ocitl po velmi vážné nehodě v ústecké nemocnici. Mezi Huntířovem a Markvarticemi se srazil s protijedoucím nákladním autem a dodávkou. Podle informací Deníku utrpěl při nehodě velmi vážná zranění v oblasti hlavy a krku. Po převozu do nemocnice měl být v bezvědomí, ze kterého se měl začít částečně probouzet až v sobotu – dva dny po nehodě. „V neděli večer se měl podrobit náročné operaci. Dříve jej nebylo možné operovat, bylo nutné jej nejprve stabilizovat," řekl Deníku zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.



Děčínská veslařka Lenka Antošová vybojovala na mistrovství Evropy v Račicích titul mistryně Evropy. V cíli měla Antošová s Kristýnou Fleissnerovou náskok jeden a půl vteřiny před druhými Nizozemkami. Zlaté medaile převzaly české veslařky od Jitky Antošové, sestry Lenky, která v Račicích před osmi lety vyhrála mistrovství Evropy do 23 let.

Pondělí 29. května – Nejméně dvě noci mimo své domovy musela strávit téměř dvacítka obyvatel domu, který v noci z neděle na pondělí vyhořel v Jiříkově. Kvůli požáru bylo nutné zajistit náhradní ubytování pro sedmnáct lidí, z toho devět dětí. V domě začalo hořet v neděli pozdě večer. Oheň se podařilo hasičům zvládnout ještě v noci, střecha ale vzala za své a značně poškozen je i celý dům. „Odhadovaná škoda je dva a půl milionu korun," uvedl vyšetřovatel hasičů Miroslav Svoboda.

Vlastní autobusovou dopravu bude mít hejtmanství. Její vznik posvětili krajští zastupitelé. Prvních 25 krajských autobusů vyjede na Ústecku již v polovině příštího roku. Postupně nahradí všechny nasmlouvané krajské dopravce. Počet linek i autobusů zůstane stejný.

Úterý 30. května – V poměrně krátkém časovém rozmezí došlo na Děčínsku hned ke čtyřem požárům. „Nejprve hořela střecha domu v Jiříkově. Hasiči ještě neměli ani dohašeno a už byli voláni k hořící kůlně u rodinného domu v Brtníkách," řekl Deníku vyšetřovatel hasičů Miroslav Svoboda s tím, že vzplál i traktor v areálu firmy Zemspol s.r.o. ve Velkém Šenově a při posledním požáru v úterý ráno shořel harvestor v lese u Růžové.

Středa 31. května – Na Světový den bez tabáku vzešel v platnost takzvaný protikuřácký zákon. To, že kuřáci budou vybíhat před hospody ven, s sebou nese řadu nových problémů. Kouřem mohou obtěžovat kolemjdoucí, budou dělat nepořádek a večer budou hlasitým hovorem rušit noční klid. A navíc se hospodští bojí, že jim budou někteří hosté, které třeba neznají, utíkat bez placení. Podle mluvčího děčínských strážníků Tomáše Pavlíka strážníci budou místa hlídat a návštěvníky na rušení klidu upozorňovat, případně pokutovat.

Čtvrtek 1. června – Českokamenická pekárna Limma končí. Jde o desítky prodejen na Děčínsku, Šluknovsku a Českolipsku. Na zákazníky čekala informace, že je z technických důvodů zavřeno. Bývalý majitel měl firmu údajně předlužit. Ta zavřela po více než dvaceti letech provozu.



Pátek 2. června – Pátrání po 39leté ženě, které policisté vyhlásili ve středu 31. května, skončilo. Po ženě z Varnsdorfu pátrala do pátečního odpoledne policie, ženu ale nakonec našla mrtvou. Že si žena může vzít život, policie nevylučovala, zda se ale jednalo o sebevraždu, nepotvrdila.