Co týden dal: Robotický operační systém, Snídaně s Novou, zabránění rvačce

Děčínsko - Také uplynulý týden byl bohatý na řadu zajímavých událostí. Deník vám přináší jejich stručný přehled.

Sobota 3. června – První víkend, během kterého platil zákaz kouření v hospodách a barech, proběhl na Děčínsku a Šluknovsku v poklidu. „Bylo poměrně klidno. Během víkendu nám lidé nahlásili jedno nebo dvě rušení nočního klidu. Rozhodně toho nebylo více, než bývá běžně o víkendech," uvedl mluvčí děčínské městské policie.



Neděle 4. června – Případ smečky psů zachráněné v dubnu z takzvané množírny má šťastný konec. Většina z nich už je po veterinární péči a rozjela se do nových domovů. Vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková řekla, že by lidé měli zpozornět, pokud jim chce někdo prodat zvíře a odmítá jim z nějakého důvodu ukázat, v jakých podmínkách žije.

Pondělí 5. června – Vyhlídka Labská stráž, někdy zvaná také původním jménem Elbwarte, stojí na hřebenu Kvádrberku. Dlouhé roky chátrá a je ve špatném stavu. To by se nyní mělo změnit. Radnice ji chce ještě letos nechat opravit. Kompletní oprava téměř 130 let starého vyhlídkového pavilonu by měla vyjít nanejvýš na půl druhého milionu korun.



Úterý 6. června – Jedinečnou možnost prohlédnout si nejmodernější robotický operační systém měli zájemci na děčínském zámku. „Musel jsem se jít podívat, protože v nemocnici jsem to neviděl. Viděl jsem po chodbách výkresy nebo plakáty. Ale tohle je naživo," popsal Ladislav Jarkovský, který před časem podstoupil operaci robotem DaVinci. Celý robotický systém v Děčíně předvedli zástupci Krajské zdravotní, a.s.

Středa 7. června – Zpěvačka Ewa Farna ve středu brzy ráno zpívala fanouškům v Děčíně. Populární zpěvačka byla hostem živého vysílání Snídaně s Novou, které se konalo od 6 hodin na Smetanově nábřeží pod děčínským zámkem. Nakonec dorazilo několik stovek lidí, na něž krom zpěvu čekaly i soutěže a také nanuky, házené moderátory do davu zdarma přímo z pódia.

Čtvrtek 8. června – V Boleticích bylo pořádně horko. Hrozilo, že se zde strhne hromadná rvačka několika desítek lidí. Té se ale podařilo na poslední chvíli zabránit. Do Boletic se ale musely sjet všechny hlídky městské policie, republiková policie a také její speciální pořádková jednotka. Konfliktem se již zabývá policie.

Pátek 9. června – Doprava v Podmoklech zkolabovala. Před internátem u mototechny se totiž srazil osobák s autobusem. Problémy ale měli i ostatní řidiči, provoz se totiž téměř zastavil.