Co týden dal: Požár v paneláku, kamery v Benešově

Rumburk – Je rumburská porodnice opět v ohrožení? S možným převodem nemocnice z majetku města do rukou nového vlastníka, což by mohla být Krajská zdravotní, se totiž v Rumburku současně začíná mluvit o její restrukturalizaci. Padl již názor, že by mohla skončit místní porodnice.