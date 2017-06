CO TÝDEN DAL: Pobodaná žena, cestovatelé, hudební festival

Děčínsko - Také uplynulý týden byl bohatý na řadu zajímavých událostí. Deník vám přináší jejich stručný přehled.

Zásah záchranářů u pobodané ženy v Rumburku.Foto: Jaromír Procházka

Sobota 10. června – Pobodaná žena v nemocnici a útočník v policejní cele. Tak skončil sobotní brutální útok nožem v Rumburku. Muže policie obvinila z pokusu o vraždu. K útoku došlo nedaleko kruhového objezdu na okraji města, kterému místní říkají U Labutě, kde muž kolem 18. hodiny zaútočil na svou známou. Útočník ženu pobodal tak, že skončila v nemocnici.

Neděle 11. června – Řidičům dělají čas od času starosti nečekané překážky na silnici. Nejinak tomu bylo i v noci ze soboty na neděli. Mezi Brtníky a Vlčí Horou ležel v sobotu večer na silnici sražený srnec. Krátce po půlnoci pak usnul u Dobrné na silnici člověk.

Pondělí 12. června – Po zásadních opravách otevřeli v Rumburku opět letní stadion sportovcům. Ti zde najdou nejen moderní běžeckou dráhu odpovídající mezinárodním předpisům, ale i sektory pro vrh koulí, kladivem nebo skokanské disciplíny. Slavnostního otevření se zúčastnila také mistryně světa a Evropy, olympionička Anežka Drahotová, která pochází z Rumburka. Rumburk na opravu, která vyšla na přibližně 28 milionů korun, získal dotaci od ministerstva školství. Většinu nákladů ale platil ze svého rozpočtu, z ministerstva totiž přiteklo jen jedenáct milionů korun.

Úterý 13. června – Snižující se nezaměstnanost a často zoufalá snaha firem sehnat lidi se dotkla i jílovského stavebního úřadu. Ten kvůli personální pohromě skončil. Po dohodě s děčínským magistrátem bude vyřizovat všechna potřebná povolení stavební úřad v Děčíně, což pro místní lidi znamená dojíždění. Problémy se stavebním úřadem mají v Jílovém delší dobu. Nejprve jeho úředníci marodili, následně pak oba dva dali výpověď.



„Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden zájemce. V opakované výzvě se přihlásil jeden uchazeč na místo vedoucího a jeden na místo referenta stavebního úřad. Ani jeden z nich ale nesplňoval podmínky výběrového řízení," říká jílovský starosta Miroslav Kalvas. Jílové tak muselo jako nadřízený úřad informovat krajský úřad, který v současné době posílá spisy na děčínský stavební úřad.

Středa 14. června – Téměř padesát kilogramů marihuany pašovali ze severu Čech do Saska tři muži. Dva z nich jsou z Děčínska. Pašeráci nyní stojí před krajským soudem v Ústí nad Labem. Hrozí jim až deset let ve vězení. Podle obžaloby měl Karel Straka z Českolipska marihuanu pěstovat, Slavisa Grekulovic zajistil potřebné vybavení pro takzvané indoor pěstování marihuany. Václav Volmuth pak spolupracoval na vývozu marihuany do Německa. Marihuanu pěstoval Straka v obci Blíževedly na Českolipsku a předával ji Grekulovicovi. Ten ji před vývozem do Německa uskladnil v areálu prodejny Bio Garden v Děčíně.



Na další cestu do světa se vydala dvojice z Krásné Lípy – Katka Dvořáková a Ladislav Bezděk. Tentokrát zamířili na Balkán, chtějí projet hlavně neznámá místa.

Čtvrtek 15. června – Voda a stamilióny z ní zůstanou od roku 2018 v severních Čechách. Zástupci měst a obcí ve čtvrtek na jednání valné hromady odhlasovali odkup 50,1 procenta akcií společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) od francouzské společnosti Veolia. Severočeská vodárenská společnost (SVS), patřící městům a obcím, tak získá plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Čechách již v roce 2018. Pro hlasovalo celkem 164 měst a obcí z 224 přítomných. Desítka akcionářů byla proti, 47 měst a obcí se hlasování zdržely.

Pátek 16. června – V Děčíně se naplno rozjel 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu.