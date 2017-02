Co týden dal: Hokejisté v Děčíně mají nové šatny, skončilo smogové období

Děčínsko - Je za námi další lednový týden. Co všechno se během něj stalo na Děčínsku?

HC Děčín má nové šatny.Foto: Deník/ Luděk Stínil

Sobota 21. ledna – Rez, plíseň, hniloba, rozpadlé dveře – tak vypadá v současné době rumburský bazén. Město do jeho oprav bude muset investovat několik milionů korun. Problém je, že neví, kde je vezme. S touto investicí totiž schválený rozpočet města pro rok 2017 nepočítá. Katastrofální stav bazénu objevila až na začátku letošního ledna zastupitelka Bronislava Nedvědová, která v současné době stojí v čele sportovišť jako ředitelka. Opravy podle ní vyjdou na čtyři miliony korun.

Neděle 22. ledna – Pět trestně stíhaných lidí, škoda 2,5 milionu korun. To je výsledek vyšetřování rozkrádání majetku v děčínských Technických službách. Případ šetří krajská kriminální policie od podzimu roku 2015, kdy celý případ vyšel najevo.

„Obvinění jsou vyšetřováni na svobodě," uvedla pro Děčínský deník policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Pondělí 23. ledna – Hokejisté na děčínském zimním stadionu mají opět o něco lepší zázemí. Rekonstrukce se totiž dočkalo dalších pět šaten, které využívají především hráči mládežnických celků. Celkově vyšla jejich rekonstrukce na sedm a čtvrt milionu korun.

Úterý 24. ledna – Ač se kupec hotelového areálu na děčínských Maxičkách našel již v srpnu loňského roku, prodej se zatím nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Podle informací Děčínského deníku totiž stále není podepsaná smlouva mezi děčínským magistrátem a společností ARMEX OIL, která areál za 15,1 milionu korun kupuje.

Středa 25. ledna – Obyvatelé Jílového mohou rozhodnout o podobě jílovských parků. Vyzvala je k tomu tamní radnice. Peníze na vybudování parku chce město získat pomocí grantu, o který bude v letošním roce žádat. Grant je z výzvy Parky 2016, kterou vyhlásila nadace Proměny Karla Komárka. „Šance získat grant je sice malá, přesto se o to pokusíme," říká starosta města Miroslav Kalvas s tím, že na vybudování parku jsou vytipované tři lokality.

Čtvrtek 26. ledna – V Srbské Kamenici si malou pietou připomněli 45 let od chvíle, kdy se u obce zřítilo v roce 1972 jugoslávské letadlo. V jeho zavazadlovém prostoru vybuchla trhavina. Zemřelo 27 lidí, jako jediná přežila letuška Vesna Vulovič. Ta ale už do Srbské Kamenice na vzpomínání nemohla dorazit, loni na Vánoce totiž zemřela v Bělehradě. Bylo jí 67 let.

Pátek 27. ledna – Meteorologové v Ústeckém kraji odvolali smogovou situaci. Ta byla kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu na severu Čech vyhlášena před týdnem. Smogová situace se vyhlašuje, když koncentrace prachu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nečeká pokles.