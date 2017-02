Co týden dal? Další uzavírky v Děčíně, noční požár v Šluknově

Děčínsko - Co přinesl uplynulý týden na Děčínsku? Čtěte přehled událostí.

Kvůli stavbě Vilsnické spojky bylo nutné uzavřít i některé chodníky.Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Sobota 11. února – Tradiční Valentýnský pivní masakr přilákal do varnsdorfského pivovaru Kocour stovky návštěvníků. Lákal je především na přehlídku ochucených a silných piv, masopustní speciality, valentýnsko-pivní soutěže i hudbu. Pořadatelé měli připravené soutěže o nejlepší masku pro děti i dospělé. Ve vzájemném boji se utkali i řezničtí mistři. Ti soutěžili o nejlepší jitrnici, jelito a tlačenku.



Neděle 12. února – Na Jedlové s největší pravděpodobností skončila letošní lyžařská sezóna. Správci areálu ještě před víkendem navezli na sjezdovky poslední zbytky sněhu, ale vysoké teploty doprovázené i deštěm se postaraly o jeho rychlý úbytek. Lyžařský areál na Jedlové, kde se v minulých zimách kvůli nedostatku sněhu nelyžovalo, trápí absence umělého zasněžování, které mají například v nedalekém areálu v Horním Podluží. Tam i díky umělému sněhu fungovaly vleky o uplynulém víkendu, kdy se teploty pohybovaly i okolo deseti stupňů nad nulou.



Pondělí 13. února – Značky jen z jednoho směru, zato téměř metr vysoký betonový zátaras. Tak vypadají nyní cesty pro pěší v okolí Pětimostí v Děčíně. Krátce před pondělním polednem zmateně přešlapovala žena se dvěma muži u betonového zátarasu, který se minulý týden objevil na výjezdu na parkovišti u Lidlu ve směru k Novému mostu. Stavba Vilsnické spojky, kvůli které je podjezd Pětimostí a okolí uzavřené, totiž postoupila do další fáze a bylo nutné uzavřít i chodníky. „Budeme u investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, intervenovat, aby všechny uzavírky a náhradní trasy řádně označil. A to nejen pro řidiče, ale také pro chodce," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Úterý 14. února – Řidiči autobusů v Ústeckém kraji ohlásili stávku. Nevěří, že dojde k navýšení lednových výplat, a považují to za výsměch. Autobusy nepojedou celý den. Řidiči linkových autobusů nevyjedou 8. března na Mezinárodní den žen. Do stávky vstoupí přesně o půlnoci. Zapojí se do ní šoféři společnosti BusLine, která v kraji zajišťuje polovinu linkové přepravy, teplické Arrivy a firmy Autobusy Karlovy Vary. Autobusy přitom v Ústeckém kraji denně přepraví 55 tisíc lidí.



Středa 15. února – Podnikatelem roku 2016 v Ústeckém kraji je Hynek Sagan, majitel děčínské společnosti Armex Oil. Ta je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku. „Je to pro mne velkou ctí zvítězit v soutěži, která je velmi prestižní. Ocenění patří samozřejmě všem zaměstnancům a rodině," řekl po získání trofeje Sagan, který stál u zrodu celé skupiny Armex. Poslední únorový den bude bojovat v celostátním kole.

Čtvrtek 16. února – Udělat pořádný burger, chlebíček nebo pohádkový dort. To měly na soutěži Gastro Labe za úkol desítky studentů gastronomických učilišť z celé republiky. „Budeme dělat hamburgery z kuřecího masa. K tomu uděláme lehce pikantní dip s chilli papričkou. Na burger nakonec dáme volské oko," popisuje svůj hamburger Jakub Krejčí z děčínské Střední školy řemesel a služeb. Oproti běžným postupům maso na burger nemlel, ale nakrájel na drobné nudličky. Na přípravu potřebných surovin měl stejně jako všichni soutěžící deset minut, dalších třicet minut měl spolu se svým kolegou na samotnou výrobu hamburgeru. Kromě toho museli jako další úkol zvládnout výrobu chlebíčku. Touto disciplínou si pořadatelé připomínají sto let českého chlebíčku.



Pátek 17. února – Dva lidé se zranili při nočním požáru bytu na sídlišti ve Šluknově. Ve čtvrtém patře začalo hořet okolo půl třetí v noci. Jeden ze zraněných musel být údajně resuscitován. Oba zranění se nadýchali kouře, jeden z nich byl navíc popálen na hlavě a na ruce. Oheň dostali hasiči pod kontrolu po několika minutách a po 3. hodině ho uhasili definitivně. Škodu odhadli hasiči předběžně na 400 tisíc korun. Co bylo příčinou požáru zatím není jasné, to by měl vyjasnit až výslech obou zraněných.

