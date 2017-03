Cesta za nákupy do Drážďan se lidem ze severu prodraží

Severní Čechy/Německo – Lidé z Ústeckého kraje, kteří jsou zvyklí jezdit nakupovat do Německa musí počítat s tím, že se jim za dva roky cesta za nákupy prodraží. Od roku 2019 se totiž bude platit na německých dálnicích mýtné.

Cesta po dálnici do Drážďan bude od roku 2019 dražší.Foto: Deník/Karel Pech

Dosud se po nich jezdilo zadarmo. Dost Severočechů přitom jezdí nakupovat například do Drážďan, další lidé z pohraničí míří do Německa za prací.



O tom, že chce Německo zavést na dálnici pro řidiče mýtné, se mluvilo již dlouho. Lidé z toho nadšení nejsou.



„Budu jezdit do Německa nakupovat dál, ale už ne po dálnici. Radši využiji cestu přes Cínovec a nebo Hřensko. Pořád se mi vyplatí nakupovat v Německu kvalitnější potraviny," říká Karel Schingler z Lovosic.



„Rozhodující bude cena celoroční dálniční známky, protože jezdíme do Německa na nákupy a na výlety poměrně často. Pokud bych měla platit desetidenní známku, tak se mi to rozhodně nevyplatí a budu jezdit po staré cestě přes Hřensko," řekla nedávno Deníku Jitka Flachsová z Děčína.

Čtěte také zde: Za německé dálnice budou od roku 2019 platit i osobní auta



Právě Hřensko na Děčínsku by se mohlo stát opět rušným hraničním přechodem. Zde byly v minulosti dlouhé fronty a mnohdy se čekalo i desítky minut na odbavení.



„Velký problém to může být především během turistické sezóny, případně v předvánočním období, kdy jezdí do Drážďan hodně lidí na adventní trhy. V tomto období bude zřejmě růst doprava a s vyšší intenzitou dopravy logicky roste nebezpečí dopravních nehod," říká hřenský starosta Zdeněk Pánek.



Výše mýtného se bude lišit v závislosti na objemu motoru a množství produkovaných emisí. Desetidenní poplatek se bude pohybovat v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur (zhruba 68 až 676 korun), dvouměsíční od 7 do 50 eur (189 až 1351 korun).



Nejdražší roční mýtné přijde na 130 eur (3513 korun). Dálniční známka bude elektronická a řidiči si ji budou moci koupit na internetu, v mobilní aplikaci nebo na dálnicích poblíž německých hranic.

Mohlo by vás zajímat:

FOTO: Děčín má chytrou kartu, platí v dopravě i obchodech

Při stavbě Vilsnické spojky překopli dělníci plynovod