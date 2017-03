Cesta na Pravčickou bránu se stále opravuje

Děčín – Chystáte se v začátcích turistické sezony na výlet na Pravčickou bránu? Musíte být opatrní. Stále tu totiž probíhají opravy některých cest, které k této přírodní atrakci vedou.

Pravčická brána Foto: Václav Sojka

Podle mluvčího Správy národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova ale Pravčická brána od dubna standardně přístupná bude. Dochází pouze k omezení průchodnosti cest.



„Je tam teď taková situace, že se ještě pořád opravuje přístupová cesta od Třech pramenů na Pravčickou bránu. Tam se to dá obejít, jen se tam pohybují dělníci," uvedl Tomáš Salov s tím, že je nutno dbát na své vlastní bezpečí a tam, kde práce probíhají, dělníkům nepřekážet.

Oprava turistické cesty, která patří Správě národního parku, začala předloni. Probíhají tu takové úpravy povrchu, aby cesta byla nejen pohodlnější, ale i bezpečnější.



Stavební práce mají probíhat až do poloviny letošního roku. Výrazně tak zasáhnou do turistické sezony. Pro vysoký počet návštěvníků s nimi nebylo možné začít na podzim, loňský rok byl totiž svou návštěvností rekordní a postup prací je tak pomalejší.



„Tím, že se turistická sezona rozšiřuje, je nutno práce dělat za plného provozu," dodává Salov s tím, že Pravčická brána je již roky přístupná i mimo turistickou sezonu od pátku do neděle.

Pod Pravčickou bránou navíc opravují také mostek, který se bortil. Ten už ale patří pod pozemky restaurace Sokolí hnízdo společnosti Paal Alexeje Krenkeho. Tady již ale práce dokončují.



„Od 1. dubna bude mostek pod bránou zprovozněn a bude na něm lávka ze dřeva. Teď tam probíhají dokončovací práce," upřesnila provozní společnosti Paal Karla Jiráková.



Turistická sezona startuje již tuto sobotu 1. dubna, těšit se můžete na celou řadu akcí.

