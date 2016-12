Česko zpívá koledy: Zpívat se bude dnes od 18 hodin

Děčínsko – Na sedmi místech Děčínska se právě dnes ve středu úderem 18 hodiny rozezní nejznámější vánoční koledy. Proběhne totiž další ročník akce Česko zpívá koledy, do které se zapojují stovky míst po celé České republice.

Deník pořádal v děčínském Centru Pivovar akci Česko zpívá koledy.Foto: Michal Šafus

Zpívat budou tisíce lidí – jen na Děčínsku se jejich počet odhaduje na sedm set.

Kam si můžete přijít zazpívat? Do Dětského domova v Lipové, na Křinické náměstí v Krásné Lípě, do Domu dětí a mládeže v Rumburku, do kostela sv. Anny v Jedlce, do Pivovaru Kocour, na děčínskou Střelnici – a také na děčínský zámek, kde bude také redakce Děčínského deníku. Pozvání na zámek přijala primátorka Děčína Marie Blažková.

„Na zámku jsme připravili občerstvení – příchozí mohou zdarma ochutnat něco sladkého, pít se bude svařené víno," říká šéfredaktor Děčínského deníku Luděk Stínil s tím, že zpívat se bude v rohovém sále zámku, kde atmosféru dokreslí vánoční stromeček. Otevřena bude také zámecká vyhlídka na Tyršův most a Mariánskou skálu.

Úderem 18. hodiny se tu rozezní pět vánočních koled, zpívat je s námi budou děti z pěveckého sboru při Domě dětí a mládeže v Děčíně. Ke koledám přidají ještě další písničky, je tedy na co se těšit. Akci bude uvádět moderátorka Štěpánka Šmídová.

Návštěvníci si budou moci s dětmi zazpívat také, připraven je jako každý rok zpěvník, který vychází jako příloha středečního vydání Děčínského deníku.

Texty koled najdete ZDE…

Akci Česko zpívá koledy podpořili v Děčíně sponzoři, a to Cukrárna Expres, Restaurace Kocanda a také pekařství a bufet Sever U Onďase. Fotografie a video z akce najdete dnes ve středu večer na webu www.decinskydenik.cz.