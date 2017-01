Česká Kamenice: Mobilní rozhlas bude informovat obyvatele o různých událostech

Česká Kamenice – Po mnoha letech provozu SMS brány spouští s novým rokem v České Kamenici nový způsob informování obyvatel města – mobilní rozhlas. Ten by měl umožnit rychlý a hlavně efektivnější přenos informací k lidem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Textových zpráv využívá pro informování svých obyvatel čím dál více měst a obcí. V České Kamenici nyní tuto službu ještě vylepšili.

„Hlavní výhodou je, že můžeme zprávy poslat pouze do určité lokality. Například pokud v některé části města nepoteče voda nebo nepůjde elektřina, stačí informovat lidi pouze v této části města," přibližuje hlavní výhodu mobilního rozhlasu starostka České Kamenice Hana Štejnarová.

Kromě odstávek energií může radnice včas rozeslat informaci o plánovaném čištění ulic, o uzavírkách nebo změnách úředních hodin. Posílat je možné i pozvánky na kulturní akce.

Neodmyslitelnou součástí jsou podobné moderní informační systémy při řešení krizových situací jako jsou například povodně.

Kromě toho ale bude možné využít mobilní rozhlas také při zjišťování názoru lidí na určitou věc. Umožňuje totiž i pořádání anket. Navíc zvládne nejen rozesílat běžné textové zprávy, ale také hlasové zprávy.

Umožňuje dokonce i v rámci zpětné vazby potvrdit rezervaci například na kulturních nebo společenských akcích.

„Pro občany bude využívání služeb mobilního rozhlasu samozřejmě zdarma. Oproti stávajícímu systému nás nový mobilní rozhlas nebude stát více," pochvaluje si starostka Hana Štejnarová.

Textové zprávy pro informování svých občanů využívají dlouhé roky také například v Mikulášovicích na Šluknovsku. Radnice pravidelně posílá pozvánky na kulturní nebo sportovní akce. SMS bránu využívá také v případech, kdy se například najde pes nebo i klíče od auta nebo od domu.

„Za ty roky, co jsem na radnici, jsme tento systém nemuseli využít pro informování v krizové situaci, to musím zaklepat," říká starostka Mikulášovic Miluše Trojanová, která je s fungováním SMS brány spokojená. V městečku, které má lehce přes dva tisíce obyvatel, je do systému informování pomocí textovek zapojeno přes 400 telefonních čísel.

Jak se registrovat?Pro získávání informací z českokamenického mobilního rozhlasu je potřeba se registrovat. Registraci je možné provést na internetových stránkách ceskamenice.mobilnirozhlas.cz nebo pomocí papírových registračních formulářů. Ty je možné si stáhnout z webu městského úřadu, případně si je přímo na radnici, v knihovně nebo v informačním centru vyzvednout. Následně je vyplnit a odevzdat na českokamenický městský úřad.