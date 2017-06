Boj proti povodním v Rumburku bude účinnější

Rumburk – Zvyšující se četnost povodní, oběti na životech, škody na majetku. To přinutilo vedení města Rumburk sestavit nový digitalizovaný povodňový plán. Město si od něj slibuje účinnější protipovodňová opatření.

Povodně Děčín 2013.Foto: DENÍK/Alexandr Vanžura

„Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních dvaceti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření," uvedl starosta Rumburku Jaroslav Sykáček s tím, že v současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu města.

Aby byl plán kvalitní a účinný, město zjišťovalo, která místa a jak moc jsou ohrožena velkou vodou. Analýzou a následným ověřením, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k orientačnímu shrnutí majetku ohroženého povodní.

„Jedná se o objekty, které jsou v záplavovém pásmu, a o to, aby byly zachovány bezpečnostní principy, které by nám mohly v případě zvýšené hladiny vody dělat problémy," vysvětluje Jaroslav Sykáček a dodává, že jde také o místa, která by se vlivem povodní mohla ucpávat, například užší mostky.

Město teď žádá o pomoc se zpracováním plánu obyvatele města. Ti mohou k účinnějším protipovodňovým opatřením přispět vyplněním formuláře. Ve formuláři uvedou například počet lidí nebo zvířat žijících v domě kvůli případné evakuaci. Mohou také uvést, jak doposud svůj majetek před povodněmi chránili.

Vyplněný formulář pak bude zpracován pouze pro potřebu povodňového orgánu města. Formulář ke stažení obyvatelé najdou na webu města. Formulář si ale lidé mohou vyzvednout také na podatelně úřadu nebo v informačním centru.

Pokud ale obyvatelé mají zpracovaný vlastní protipovodňový plán a ještě jej městskému úřadu nepředali, mohou to nyní udělat.

„Formulář mohou na úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými povodněmi pod svahy, nebo nemovitostí ohrožených zpětným vzdutím do kanalizace," upřesnil Sykáček.

Formuláře lze odevzdávat na městský úřad do 15. července. Dotazy pak zodpoví Ivona Vyčítalová na telefonu 412 356 217.

Povodně jsou přírodní katastrofou, která celé Děčínsko sužuje nejčastěji. Vznikají při nich krizové situace, které zapříčiňují nejen materiální škody, ale mohou být i příčinou ztrát na životech.

Naposledy povodně na Děčínsku řádily loni. Kromě několika vichřic, které lámaly stromy a ničily elektrické vedení, spláchly část Arnoltic bleskové povodně. Jedna z rodin ze vsi byla vytopená dokonce dvakrát, redakce Děčínského deníku proto uspořádala na jejich podporu sbírku.

Voda mladé rodině vytopila přízemí domu až do půlmetrové výšky. Navíc sem přinesla bahno z polí, poničila jim část zahrady i auta.

Nejničivější povodně zasáhly Děčínsko naposledy v roce 2013. Nejvíce postihly Hřensko, kde se řeka Kamenice vlévá do Labe. To patří mezi povodněmi nejvíce devastované obce v Česku. Z povodní se obec vzpamatovávala ještě rok po nich. Ve Hřensku nešla elektřina, nedalo se ani telefonovat. Tehdejší starosta Jan Havel tehdy zdrceně řekl: „Je to stejné jako v roce 2002."

V Děčíně se rozsah záplav také podobal těm, jaké panovaly na Děčínsku při ničivých povodních v roce 2002. Spojení mezi oběma břehy Labe v Děčíně obstarával speciální povodňový vlak, byť nadále fungovalo spojení pro auta.

Utrhly se dokonce dva plynové zásobníky a odpluly do Německa, což naše sousedy vyděsilo. Hasiči na mnoha místech Děčína čerpali vodu a jen díky jejich usilovné práci se dařilo držet automobilové spojení mezi oběma břehy.