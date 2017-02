Bobři terorizují Žleb, shazují stromy do elektrických drátů

Děčín – Již dlouhé měsíce trápí nejodlehlejší část Děčína bobři. Pravidelně totiž shazují stromy, které pak padají do drátů zásobujících elektřinou Dolní Žleb. A lidé jsou odstřižení od proudu.

Ilustrační foto.Foto: Povodí Moravy

Když se před několika lety potvrdil po desítkách let znovu výskyt bobra na Labi, oslavovali především ochránci přírody. Velký hlodavec ale dokáže lidem žijícím ve stejné lokalitě i notně znepříjemnit život. Své o tom ví i v Dolním Žlebu, části Děčína vzdálené od centra města deset kilometrů.

„Jen v listopadu u nás kvůli bobrům vypadla třikrát elektřina. Od té doby sice kácí dál, ale nepovedlo se jim pokácet nic, co by nás takto ohrozilo, byly to menší kousky," říká Aleš Suchopárek z Dolního Žlebu.

„Mohu potvrdit, že v oblasti Dolního Žlebu jsme v posledních měsících zasahovali u několika poruch způsobených pádem stromu do vedení. Nelze úplně vyloučit, že pády s největší pravděpodobností má na svědomí opravdu bobr, minimálně ve dvou případech jsme si naprosto jistí," říká mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Bobr se zaměřuje na poměrně dlouhý úsek od dětského hřiště směrem k přívozu a dál směrem ke státní hranici. Nejraději má osiky, z ovocných stromů mu pak podle Suchopárka chutnají jabloně a hrušně.

Bobři ale nezpůsobují škody jen energetikům, kteří musí spadlé stromy vykácet a popadané dráty opravovat.

„Pokud vím, tak minimálně jednomu člověku kvůli tomu odešel počítač, u dalšího došlo k přetopení naloženého kotle, protože kvůli výpadku elektřiny nefungovalo čerpadlo," dodává Aleš Suchopárek.

Na bobry si stěžuje i provozovatel dolnožlebského přívozu.

„Pokud se mu ten strom podaří pokácet, může se snadno stát, že spadne na vodící lano a utrhne přívoz," ukazoval při předávání nového přívozu František Andrle na nahlodaný vzrostlý strom rostoucí nedaleko místa, kde je přívoz uvázaný ke břehu.

Na tento strom již bylo vydáno povolení k pokácení. Problémy jsou ale v rozměrech tohoto stromu, který běžnou motorovou pilou kvůli jeho průměru není možné pokácet. O poměrně velkou část pokácení se ale již postarali právě bobři. A stále v jeho ohlodávání pokračují.

Řešení problémů s bobry je poměrně složité. Vzhledem k tomu, že je to chráněné zvíře, není možné řešit problémy způsobené bobry jejich odstřelem. Řešením by bylo pokácení stromů, které by mohly v případě okousání bobrem hrozit pádem. Problém je ale v tom, že se jedná o pozemky řady majitelů. Kromě města, Povodí Labe, Správy železniční a dopravní cesty je to také několik soukromých majitelů pozemků.

„Vím, že je to malá šance, ale budeme čekat, až takový strom na někoho spadne? Nebo bude potřeba zásah záchranářů a ti neprojedou proto, že na cestu spadl strom pokácený bobry?" ptá se na závěr Aleš Suchopárek.

Bobr evropský je až metr velký, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je zcela přizpůsoben životu ve vodě. Buduje soustavy kanálů a hrází. Jeho potravu tvoří kromě bylin i větvičky a lýko.

Bobr evropský dosahuje hmotnosti až 30 kg. Po jihoamerické kapybaře je druhým největším hlodavcem. Tělo je porostlé velmi hustou černohnědou srstí o hustotě až 300 chlupů na mm2.

Zdroj: wikipedie.cz