Benešovský zámek láká na obrazy Thunů

Benešov nad Ploučnicí – Již za několik dní odstartuje na benešovském zámku nová turistická sezona. A i letos je na co se těšit. „Letos to je skutečně velmi náročné, zámek je totiž poloprázdný. Využili jsme zimního období a mnoho věcí jsme poslali do restaurátorských dílen," říká kastelán benešovských zámků Zdeněk Henig.

dnes 06:49 SDÍLEJ:

Přípravy na novou sezonu na zámku v Benešově nad Ploučnicí.Foto: archiv zámku

Důkladné očisty se tak dočkaly lovecké pušky, helmice, pancíře i pušky z období Třicetileté války. Do rukou odborníků se dostalo i veškeré cínové nádobí. Odborná očista je prevencí před znehodnocením. Na věcech se totiž podepisuje čas, vlhkost, výkyvy počasí, ale také neodborný zásah z minulosti.



Expozice v Dolním zámku i Wolfovo paláci navíc rozšíří o další lovecké trofeje a bohatě zdobené lovecké pušky. Mobiliář zmizel především z Dolního zámku, ten Horní se dočkal proměny expozice v prvním patře.



„Z restaurátorských dílen se konečně vrací už i poslední obrazy rodu Thun-Hohenstein, a tak se konečně původní majitelé Horního zámku mohou v plné parádě představit veřejnosti,“ neskrýval radost z návratu Thunů kastelán Henig.



Obrazová galerie v Horním zámku se tak rozroste o díla v životní velikosti, rodová galerie bude rozšířena i o spřízněný rod Thun-Ho-henstein-Salm-Reifferscheid.



Benešovské zámky se veřejnosti letos poprvé otevřou v sobotu 18. března. Prohlídky se v březnu konají pouze o víkendech. Ve všední dny je zámek přístupný pouze pro předem objednané skupiny nad pět osob.



Prohlídky Dolního zámku začínají vždy v 11.00 a ve 13.30, prohlídky Wolfova paláce vždy ve 12.00 a ve 14.30 a Horního zámku ve 12.45 a v 15.15.

Autor: Redakce