Benešov: Na kamerový systém městu vydělaly pokuty

Benešov nad Ploučnicí – V Benešově v uplynulých týdnech spustili nový kamerový systém. Ten v současné době pokrývá především střed města, v budoucnu by radnice ráda pokryla většinu města.

Kamerový systém v Benešově nad Ploučnicí. Foto: Filip Ušák

Doposud v Benešově kamerový systém neměli, i když jej obyvatelé města již delší dobu po radnici chtěli. Ta je vyslyšela na konci loňského roku.



„V současné době je v provozu šest kamer, dohromady budeme mít po první vlně instalací ve městě osm kamer," říká benešovský starosta Filip Ušák.



Kamery v současné době dohlíží na bezpečnost na historickém náměstí, na některé ulice v jeho okolí a také na parkoviště pod zámeckou zahradou.



Oproti tomu v Děčíně ale u kamer nesedí 24 hodin člověk, který by sledoval dění ve městě a v případě nějakého problému vyslal hlídku strážníků. Systém slouží především k zaznamenání dění ve městě, které je pak možné využít při prevenci nebo i při vyšetřování nejrůznějších trestných činů.



A právě v tom se již nový kamerový systém osvědčil. Pomocí záznamu se totiž podařilo vyřešit jednu krádež elektroniky a dopadnout pachatele.



Dohromady vyšlo osm nových kamer a centrála, kam se signál z jednotlivých kamer sbíhá, na více než sto tisíc korun.

Město ale tuto částku prakticky nemuselo platit ze svého rozpočtu. Kamerový systém totiž zaplatili neukáznění řidiči, kteří dostali od benešovské městské policie pokutu.



„Loni se výrazně zvýšil výběr pokut z 25 tisíc v roce 2015 na 106 tisíc v loňském roce. Velkou částí se na zvýšeném výběru podílí neukáznění řidiči kamionů, kteří ignorují noční zákaz jízdy přes Benešov," vysvětluje Ušák.

Na vyšším výběru se podílí také důsledná práce městské policie, která se snaží řešit například problémy s parkováním v historickém středu města.



Instalací osmi kamer ale budování kamerového systému v Benešově nad Ploučnicí nekončí. Radnicev jeho rozšiřování chce pokračovat již v letošním roce.



„Letos se chceme zaměřit na sídliště, kde je největší koncentrace lidí. Moje představa je, že by mohlo přibýt letos dalších přibližně deset kamer. Postupně po etapách chceme kamerami pokrýt celé město," dodává Ušák. Podle jeho představ by nakonec mohlo být v Benešově kolem čtyřiceti až padesáti kamer.



Většina velkých měst na bezpečnost již pomocí kamerového systému dohlíží. Pro ta menší je ale poměrně nákladné jak pořízení, tak i další provoz.



To je případ také například Jílového, které si chtělo pořídit kamerový systém před několika lety. Tam plánovali vybudování dohledového kamerového systému, tedy systému, který neustále sleduje dozorčí a v případě potřeby vysílá hlídku strážníků. Ve městě ale nemají tolik strážníků, aby byli schopni pokrýt neustálý provoz.



„Měli jsme v Jílovém odborníky z ministerstva vnitra, nechali si udělat analýzu kriminální činnosti, která byla součástí podmínek pro získání dotace. Lidé z ministerstva nám ale řekli, že za současné situace bychom na dotaci nedosáhli," říká starosta Jílového Miroslav Kalvas. Podle jeho slov by vybudování kamerového systému s přibližně pěti kamerami vyšlo na zhruba jeden milion korun.