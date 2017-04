Benešov měl bývalý správce lesů připravit o čtyři miliony

Benešov nad Ploučnicí – Až na pět let může zamířit za mříže bývalý lesní hospodář benešovských městských lesů. Podle obvinění měl způsobit téměř čtyřmilionovou škodu.

Trestní oznámení podal právní zástupce benešovské radnice na začátku loňského roku. Problematická byla ztráta lesní hospodářské evidence, kterou bylo nutné rekonstruovat pomocí dostupných dokumentů.



Největší škodu měl bývalý lesní hospodář Václav Gregor způsobit při prodeji dřeva z městských lesů. Podle posudku měla být cena prodávaného dřeva nižší, než jaká byla v tu dobu na trhu.



„Celková výše této kumulované škody v neprospěch města činí 2 856 957 korun,“ píše ve znaleckém posudku, o který se policie i žalobce opírají, Pavel Filip.

Dále ve svém posudku uvádí, že zjistil nižší fakturaci dřeva, než kolik jej bylo vytěženo. Tím mělo město utrpět další více než půlmilionovou škodu.



Václav Gregor ale závěry posudku, který si nechala zpracovat policie, jasně odmítá.



„Peníze, které jsme dostali, byly čistý zisk, nemuseli jsme nic víc platit. Například svoz z lesů si odběratelé platili sami. Kdybychom to platili my, museli bychom dát za každý svezený kubík 450 korun. A to by se muselo od vyšší ceny odečíst,“ tvrdí Václav Gregor.



Dalších trestných činů se měl Václav Gregor podle usnesení o zahájení trestního stíhání dopustit například při výsadbě nových stromů nebo při prořezávkách. Například měl vysadit o 44 tisíc sazenic méně, než kolik městu vyfakturoval.

„Všechny práce byly vykonané. Nebyly udělané jen dvě prořezávky, které jsem vyfakturoval. Když jsem dělal papíry, tak jsem to tam napsal s tím, že to udělám. Jenže pak se vyměnilo vedení a zavalili mne papíry a dotacemi na další rok. Takže jsem se k tomu nedostal a 27. ledna jsem dostal výpověď. Takže jsem je nedodělal, to je pravda,“ reaguje na další část obvinění a obžaloby Václav Gregor.K názoru vyšetřovatele se následně připojil také státní zástupce. „Obžaloba byla podána, datum hlavního líčení zatím nebylo určené,“ uvedla mluvčí děčínského okresního soudu Lenka Lasovská.Případ podvodu, krádeže a nehospodárného zacházení s městskými lesy se tak před soud dostane nejspíše až za několik měsíců.