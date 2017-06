Učení pedagogy sotva uživí. Mají i dvě práce

Ústecký kraj /HLASUJTE/ – Zejména do vesnických škol je problém najít vůbec nějaké vyučující. Platy jsou mizerné.

Ilustrační foto.

Podle 13,5 procenta panelistů Deníku z Ústeckého kraje stačí dosavadní zvýšení učitelských platů a navržený kariérní řád ke zvýšení prestiže učitelské profese. O opaku je přesvědčeno 86,5 procent dotázaných. Odpovídalo 74 lidí.

Učitelé jsou nositelé vzdělanosti národa. Ale jsou tak fatálně podhodnocení, že mnozí mají dvě zaměstnání. Vesnické školy navíc mnohdy ani kantory nemohou sehnat.

„Vyučuji hudební výchovu na základní škole a musím ještě učit na základní umělecké škole, jinak bych se neuživil. Jediná výhoda jsou dva měsíce prázdnin, ale na druhou stranu si neušetřím z platu na pořádnou dovolenou. V září to bývá levnější, ale to si těžko mohu vybrat dovolenou," popisuje učitel z Velkého Šenova Petr Bydžovský.

Učitele neseženou

Jako pedagog pracuje dvanáct let. Za celou tu dobu nezažil, že by některá z administrativ učitelům významně přidala. „Asi před rokem přidávali zhruba šest procent, a to bylo jedinkrát. Každému to udělalo sotva pár stovek, a pouze těm, kdo jako učitelé pracují nějakých 30 až 35 let, to činilo zhruba tisícovku," líčí.

Pracuje ve vesnické škole v příhraničním pásmu. „Není problém sehnat kvalifikovaného učitele. Je problém sehnat vůbec nějakého. Prostě proto, že ho nemáme jak slušně zaplatit. Mnozí nedostanou ani tolik, aby si dodělali vzdělání. Radši jdou dělat za kasu do Německa, protože se jim to víc vyplatí," upozorňuje Petr Bydžovský.

Za pravdu mu dává i Vítězslav Štefl, ředitel Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem, jedné z největších na Ústecku. Nový kariérní řád pomáhal spoluvytvářet. „Je to snad poprvé v novodobé historii, co některý ministr rázně pojmenoval jeden ze základních problémů ve školství. Jestliže chceme kvalitně vzdělávat, musíme kvalitně zaplatit lidi, kteří to budou dělat," přitakává ředitel Štefl.

Budou atestace?

Nebýt prý těch, kdo učitelství berou jako své poslání, už dávno by se školský resort položil. „Nový kariérní řád vůbec poprvé rozlišuje mezi atestovaným pedagogem a pravidla atestačního řízení," popisuje.

Stejně tak odmítl, že by se k novému řádu mohla vázat další zbytečná administrativa. „Dnes je ve školství byrokracie tak velká, že když se to správně uchopí, tak to žádná zátěž nemusí být. Stejně tak na to ministryně Valachová dojednala peníze. Řád ještě potřebuje dotvořit, ale určitě jsme na dobré cestě," dodal Štefl.

Peníze, peníze a zase peníze. Kolem nich se v resortu, který čtyři roky spravují ministři z ČSSD, točilo skoro všechno. Tarifní složka učitelských platů vzrostla o 14 procent, mírně se zvýšil objem prostředků na odměny. Příplatky za třídnictví se pohybují kolem 300 korun, za přesčasovou hodinu je to 25 korun, za vedení 580 korun. Průměrný hrubý plat pedagogických včetně řídících pracovníků činil loni 28 416 korun. Není divu, že ze škol prchají i dlouholetí kantoři, kteří své povolání mají rádi. Dramatickou změnu do vzdělávacího systému mají v příštích letech přinést tři legislativní počiny - rozpočtově zaručený růst platů až na 130 procent průměrné mzdy, změna financování regionálního školství a kariérní řád.

Miroslav Přikryl

OSVČ, Ústí n. L., 59 let

Zvýšení platů učitelům považuji za naprosto nedostatečné. Plat by se měl pohybovat na úrovni dvojnásobku průměrné mzdy ve státní správě. Prestiž učitelského povolání se odvíjí od mnoha dalších faktorů (výchova v rodině, hodnotový žebříček ve společnosti, zapojení více mužů do učitelského stavu, kvalita vzdělání na PdF - nízká, a mohl bych tu vyjmenovat i další). Kariérní řád nebude mít na prestiž ještě hodně dlouhou dobu vliv. Je to pozitivní krok hlavně pro samotné učitele. Domnívám se, že napravení prestiže učitelského povolání se já již nedožiji, ač bych si to jako vystudovaný učitel druhého stupně od srdce přál.

Tomáš Oršulák

ředitel gymnázia, Kadaň, 61 let

Často se spojuje otázka výše platů učitelů s otázkou prestiže povolání. Historicky učitelé nikdy neměli vysoké platy, ale prestiž povolání byla překvapivě vyšší. Výše platů by měla odpovídat ocenění společnosti za práci učitelů, kterou odvádějí tím, že vzdělávají a vychovávají nové generace společnosti. Pokud se tedy zvýší učitelům o 10 %, ale zároveň se zvýší i dalším zaměstnancům ve státní sféře o podobnou výši, tak se v podstatě nic neděje. Platy jsou stále stejné, resp. postavení platů v žebříčku povolání se nemění. Z uvedeného pohledu vycházejí i ředitelé gymnázií, kteří již před dvěma roky požadovali skokové navýšení o cca 30 %. Pokud rázné navýšení platů nenastane, prestiž povolání ani popularita/prestiž učitelské profese se nezmění.

Václav Lešanovský

ředitel gymnázia, Děčín, 69 let

Zvýšení prestiže je dlouhodobý proces, který pouze zvýšení platů nevyřeší. Snahu ale ministryni upřít nelze.