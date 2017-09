Alexandr Vanžura o vrahovi z Doubice: Lidé se ptají. A nechápou

Děčín - Šéfredaktor Děčínského deníku znal osobně člověka, který zavraždil mladou dívku.

Šéfredaktor Děčínského deníku Alexandr Vanžura.Foto: archiv

Od pondělního dopoledne mi drnčel telefon a cinkal messenger. Ani v úterý to nebylo jiné. Mí známí se mne ptali všichni na totéž. Opravdu je to on? Co se stalo, proboha? Všem jsem musel odpovídat stejně. Ano, je to on. Náš společný známý. Člověk, kterého policie obvinila z vraždy čtrnáctileté a pokusu o vraždu jen o dva roky starší dívky v Doubici. Nikdo nechápal, kde se to v něm vzalo.

Všichni jej znají stejně jako já jako mírného a nekonfliktního člověka. Flegmatika, co jej snad nic nerozhodí. Jako milovníka zvířat. Vegetariána, co nesnáší maso a krev. Jak poznamenal jeden náš společný známý, člověk by si myslel, že ho přepere i komár. A přesto všechno jej dnes policie viní z toho nejohavnějšího zločinu, který lidstvo zná. Z vraždy dítěte, byť již odrostlého. Ze sprosté a odporné vraždy. Jak snadné je se mýlit v odhadu člověka.