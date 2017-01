Doubice - Znáte to. "Naši" do toho dali "srdíčko", ale protože jim chyběla trocha "štěstíčka", tak to nakonec nedopadlo a skončili na "pěkném" 47. místě… Podobných informací jsou plné sportovní rubriky, přeletíme je očima a jdeme dál. Ovšem v kategorii, o níž je dnes řeč, která patří mezi národní sporty a doopravdy jsme v ní dobří, do toho "naši" nejspíš dali všechno.